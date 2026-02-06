Elon Musk reacționează după publicarea e-mailurilor cu Jeffrey Epstein: „Mi-am venit în fire”

Elon Musk se confruntă cu un nou val de critici după ce e-mailuri recent făcute publice arată ani de corespondență cu Jeffrey Epstein.

Deși Musk neagă orice faptă ilegală și susține că nu a vizitat niciodată insula privată a lui Epstein din Caraibe, mesajele indică discuții repetate despre petreceri și posibile întâlniri, scrie Gizmodo.

Miliardarul, CEO al Tesla și SpaceX, a folosit platforma sa X pentru a se apăra, afirmând că Epstein a fost cel care l-a urmărit insistent.

Totuși, tonul și conținutul e-mailurilor au ridicat semne de întrebare cu privire la explicațiile lui Musk și la afirmația că „și-a venit în fire”.

E-mailurile indică un interes repetat pentru viața socială a lui Epstein

Corespondența, datată între 2012 și 2014, îl arată pe Musk discutând despre posibile vizite și întrebând despre petrecerile de pe insula lui Epstein.

Într-un schimb de mesaje, Epstein menționează că „raportul” de la petreceri ar putea să o facă pe soția de atunci a lui Musk să se simtă inconfortabil, comentariu pe care Musk îl minimalizează.

Alte e-mailuri îl arată pe Musk întrebând când ar avea loc „cea mai nebună petrecere”, sugerând mai degrabă entuziasm decât reticență.

Musk susține că nu a participat niciodată și că, în cele din urmă, a întrerupt contactul, însă criticii observă lipsa unor refuzuri clare în mesaje.

„Mi-am venit în fire” stârnește controverse de interpretare

Musk a declarat că, în final, a refuzat invitațiile lui Epstein și l-a blocat, afirmând că nu anticipa „nimic dubios”.

Expresia „mi-am venit în fire” a alimentat dezbaterile despre ce anume i-a schimbat decizia și când a înțeles comportamentul lui Epstein.

Rămâne neclar dacă Musk a suspectat nereguli de la început sau dacă și-a reevaluat poziția abia după interacțiuni repetate.

Declarațiile sale anterioare, potrivit cărora ar fi refuzat categoric vizitele, par inconsecvente cu e-mailurile apărute recent.

Dispute online și o controversă mai amplă

Dezvăluirile au reaprins și dispute publice între Musk și Reid Hoffman, fiecare acuzându-l pe celălalt de o implicare mai profundă.

Musk se delimitează de Hoffman, subliniind că el nu a călătorit pe insulă.

Controversa depășește cazul Epstein, întrucât comentariile recente ale lui Musk pe teme politice au atras, la rândul lor, critici.

Pe măsură ce apar noi documente, încercările lui Musk de a-și clarifica relațiile din trecut par să genereze mai mult scepticism decât clarificare.