Ghislaine Maxwell susține că Elon Musk a participat la o petrecere în Caraibe la câțiva ani după condamnarea lui Epstein

Asociata lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a declarat recent Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) că a participat la o petrecere pe o insulă din Caraibe împreună cu Elon Musk, contrazicând afirmația anterioară a acestuia că abia o cunoaște, scrie Futurism.

Interviul, parte a procedurilor în curs ale DOJ, aduce noi informații despre presupusele legături ale lui Musk cu Maxwell și Epstein, ridicând întrebări despre legăturile sale din trecut.

Întâlnirea cu Musk în Caraibe

Maxwell a povestit că a participat la o aniversare a cofondatorului Google, Sergey Brin, pe o insulă din Caraibe, în jurul anilor 2010–2011.

Ea a precizat că Musk a fost prezent la reuniunea care a durat câteva zile.

„Am fost pe insula altui prieten… Domnul Musk a fost prezent acolo”, a declarat Maxwell oficialului DOJ, Todd Blanche.

Petrecerea ar fi avut loc la câțiva ani după ce Epstein pledase vinovat în 2008 pentru solicitarea unei minore.

Legăturile cu Epstein

Maxwell a mai descris întâlniri cu Musk la Premiile Oscar și a menționat că a crezut că Epstein îl cunoștea pe Musk, citând corespondența prin email din documentele puse la dispoziție.

Aceste declarații contrazic direct afirmația lui Musk din 2020 că „nu o cunoaște deloc” pe Maxwell iar într-o imagine în care apar împreuna, Maxwell ar fi apărut neașteptat în cadru, la un eveniment organizat de Vanity Fair.

Relatarea lui Maxwell sugerează că legăturile lui Musk cu Epstein ar fi putut depăși evenimentele sociale.

Implicații și controverse

Dezvăluirile vin pe fondul examinării modului în care administrația Trump a gestionat fișierele legate de Epstein.

Interviul lui Maxwell îl leagă pe Musk de o rețea de figuri influente asociate cu Epstein, inclusiv președintele Donald Trump.

Astfel, Maxwell contrazice afirmațiile lui Musk, însă comportamentul său anterior arată că a mai făcut în trecut declarații înșelătoare atunci când îi serveau interesele.

Mai mult, Musk a fost implicat și în propriile sale acuzații de natură sexuală, ceea ce adaugă un strat suplimentar de controversă asupra legăturilor sale cu Maxwell și Epstein.