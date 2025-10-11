Războiul din Ucraina, ziua 1.326. Zelenski vrea să protejeze infrastructura energetică, însă nu știe cum / Dronele rusești au lovit vehiculele unei companii energetice din regiunea Cernihiv

Dronele rusești au lovit vehiculele unei companii energetice din regiunea Cernihiv. O persoană a murit, mai multe au fost rănite

Dronele rusești au atacat vehicule aparținând Chernihivoblenergo, operatorul sistemului de distribuție din regiunea Cernihiv, soldându-se cu moartea unei persoane și rănirea mai multora.

Seliverstov a declarat că dronele au atacat vehiculele Chernihivoblenergo în apropierea satului Zhadove din hromada Semenivka, în jurul orei 22:20.

Zelenski vrea să protejeze infrastructura energetică, însă nu știe cum, iar asta vine după atacul agresiv al Rusiei asupra Capitalei

Președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea cu privire la protecția infrastructurii energetice a Kievului în timpul unei conferințe de presă din 10 octombrie, declarând că este „nemulțumit” de situația actuală, potrivit Kyiv Independent.

Comentariile lui Zelenski vin după un atac masiv cu drone și rachete rusești asupra Capitalei, în noaptea precedentă, care a avariat o termocentrală (TPP) și a lăsat o parte a orașului fără curent electric și apă.

Vorbind cu jurnaliștii la un briefing la Kiev, după atac, președintele a spus că unitățile de apărare antiaeriană nu sunt singurul factor în protejarea obiectivelor critice.

„Nu sunt mulțumit, de exemplu, dacă vorbim despre Kiev”, a spus Zelenski.

„Există TPP-5 și TPP-6. Nu putem folosi rachete Patriot împotriva dronelor.

Ce întrebări aș putea avea pentru primar?

Aș putea să vă spun acum ce cred despre toate acestea, dar nu o voi face.”