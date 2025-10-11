Ultimul atac rusesc a ucis 4 persoane şi a rănit 18 în Ucraina. Reţeaua energetică a fost avariată

Forţele Moscovei au lovit din nou infrastructura energetică, intensificând presiunea asupra reţelei electrice ucrainene înaintea lunilor de iarnă.

Potrivit Forţelor Aeriene, apărarea aeriană ucraineană a interceptat 54 din cele 78 de drone de atac de tip Shahed şi alte drone lansate de Rusia peste noapte. Au fost înregistrate 21 de atacuri cu drone în şase locaţii.

În regiunea Cernihiv, dronele ruseşti au lovit vehiculele unei companii de utilităţi energetice, provocând un incendiu. Un angajat a fost ucis, iar patru au fost răniţi şi spitalizaţi în urma atacului, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus.

Atacurile ruseşti au vizat apoi pompierii care au sosit la faţa locului. Infrastructurile critice şi o clădire administrativă au fost, de asemenea, avariate în regiune, potrivit The Kyiv Independent.

În regiunea Doneţk, atacurile ruseşti au ucis două persoane în satul Serhiivka şi au rănit patru în oraşul Kostiantynivka, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

Trei persoane, doi bărbaţi în vârstă de 33 şi 56 de ani şi o femeie de 58 de ani, au fost rănite în timpul atacurilor ruseşti din regiunea Harkov, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, patru persoane au fost rănite în atacurile ruseşti, printre care şi un copil. Cinci case au fost avariate, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Rusia a atacat şi regiunea Odesa, avariind infrastructura energetică, două clădiri rezidenţiale şi un hotel. O persoană a fost rănită, potrivit guvernatorului Oleh Kiper.

Atacurile cu drone ruseşti împotriva regiunii Sumî au rănit doi bărbaţi în vârstă de 56 şi 65 de ani, potrivit administraţiei militare regionale.

În regiunea Zaporizhzhia, o femeie în vârstă de 66 de ani a fost ucisă în timpul unui atac rus asupra localităţii Huliailpole, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.