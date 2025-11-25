Israelul anunță uciderea unui palestinian care a comis un atac în Cisiordania

Forțele israeliene „l-au eliminat recent pe teroristul Ala Raouf Shetiyya. Teroristul a efectuat un atac cu o mașină la intrarea în Nablus pe 29 mai 2024, în care doi soldați din Batalionul 90 au fost uciși”, a declarat armata într-un comunicat. Reprezentanții militari isrelieni au adăugat că s-a deschis focul asupra unei clădiri în care palestinianul „se baricadase și era înarmat” și a arestat mai mulți dintre presupușii săi „colaboratori”, potrivit Le Figaro.

Violența a izbucnit în Cisiordania de la începutul războiului din Gaza, declanșată de atacul sângeros asupra sudului Israelului de către mișcarea islamistă palestiniană Hamas pe 7 octombrie 2023. Aceasta nu a încetat în ciuda armistițiului fragil în vigoare în Gaza din 10 octombrie.

Peste o mie de palestinieni, luptători și civili, au fost uciși acolo de soldați sau coloniști israelieni, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date de la Autoritatea Palestiniană.

În același timp, conform datelor oficiale israeliene, cel puțin 43 de israelieni, civili și soldați, au fost uciși acolo în atacuri palestiniene sau în timpul raidurilor militare israeliene.