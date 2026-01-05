Prima pagină » Știrile zilei » Nigeria: Cel puțin opt militari au fost uciși într-un atac jihadist

Nigeria: Cel puțin opt militari au fost uciși într-un atac jihadist

Cel puțin opt soldați nigerieni au fost uciși duminică într-un atac revendicat de Statul Islamic în Africa de Vest. Soldații au murit după ce o bombă artizanală a explodat sub un vehicul militar, potrivit unor surse militare și unui raport ONU consultat de AFP.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Radu Mocanu
05 ian. 2026, 23:38

Atacul a avut loc în regiunea Borno, epicentrul insurgenței jihadiste din Nigeria, pe drumul dintre orașele Gubio și Damasak.  

O sursă din armata nigeriană a declarat, luni, sub anonimat pentru AFP că în urma atacului, descris drept o ambuscadă, au decedat cel puțin opt militari.

Potrivit unui raport pregătit pentru Organizația Națiunilor Unite, militanții jihadiști au detonat un IED (dispozitiv exploziv improvizat) în momentul în care soldații se aflau opriți pe traseu. Potrivit raportului, nouă militari au murit în urma atacului. 

Documentul ONU mai notează că „ISWAP (Statul Islamic din Africa de Vest) își extinde aria de operațiuni și poate amplasa bombe artizanale dincolo de zonele sale obișnuite”. 

Sâmbătă, tot în statul Borno, în districtul Damboa, un IED amplasat de Statul Islamic a rănit mai mulți soldați. 

Potrivit ONU, activitatea ISWAP s-a intensificat semnificativ în statul Borno pe parcursul lunii decembrie.

În plus, administrația de la Washington a criticat autoritățile nigeriene pentru incapacitatea de a gestiona activitățile jihadiste. În acest context, la finalul lunii decembrie, armata americană a efectuat mai multe lovituri aeriene împotriva Statului Islamic. 

Din 2009, de la declanșarea insurgenței jihadiste conduse de gruparea Boko Haram, formațiune rivală a ISWAP, peste două milioane de persoane au fost strămutate, alte 40.000 au murit, iar conflictul s-a extins în state precum Niger, Camerun și Ciad.

