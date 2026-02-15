Unsprezece palestinieni au murit în atacurile israeliene asupra Fâșiei Gaza

Armata israeliană (IDF) a declarat că a atacat ținte teroriste ca răspuns la încălcările armistițiului de către Hamas și că militanții palestinieni au fost uciși după ce au ieșit dintr-un tunel în zona Fâșiei controlată de armata israeliană, potrivit BBC.

Semiluna Roșie Palestiniană a declarat că un atac asupra unei tabere de corturi din nordul Gazei a ucis cel puțin șase persoane, în timp ce un alt atac în sudul Fâșiei Gaza a ucis cinci.

Atât Israelul, cât și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcări aproape zilnice ale unui acord fragil de încetare a focului de la intrarea acestuia în vigoare pe 10 octombrie.

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a declarat că cel puțin 600 de persoane au fost ucise de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Cel puțin 32 de persoane au fost ucise într-un val de atacuri aeriene israeliene în Gaza la începutul acestei luni, potrivit oficialilor locali.

Forță internațională pentru securizarea zonelor de frontieră din Gaza

Ultimele atacuri au avut loc în timp ce pregătirile pentru implementarea celei de-a doua faze a unui acord de încetare a focului mediat de SUA au continuat.

Luna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat un nou organism numit Consiliul Păcii, care are un mandat din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru a înființa o forță internațională însărcinată cu securizarea zonelor de frontieră din Gaza și supravegherea dezarmării Hamas.

Consiliul, a cărui prima ședință urmează să se desfășoare la Washington pe 19 februarie, va supraveghea, de asemenea, formarea unui nou guvern palestinian tehnocratic în Gaza și reconstrucția postbelică.

Săptămâna trecută s-a anunțat că Indonezia, membră a Consiliului pentru Pace, va desfășura 8.000 de soldați în Gaza, ca parte a celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului.

Războiul a fost declanșat de atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

Israelul a răspuns atacului lansând o campanie militară în Gaza, în timpul căreia peste 71.820 de persoane au fost ucise, potrivit ministerului sănătății din teritoriu.

Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a călătorit miercuri la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, unde au discutat despre modalități de a limita programul nuclear al Iranului – despre care Teheranul a insistat întotdeauna că este în scopuri pur civile.

Se aștepta ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să obțină un acord care să oprească îmbogățirea uraniului de către Iran, precum și să reducă programul său de rachete balistice.

Cu toate acestea, Trump a declarat ulterior că „nu s-a ajuns la nimic definitiv” și că discuțiile cu Iranul vor continua.

Ministrul adjunct de externe al Iranului a declarat pentru BBC News că discuțiile suplimentare vor avea loc marți la Geneva.