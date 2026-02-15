Unsprezece palestinieni au murit în atacurile israeliene asupra Fâșiei Gaza

Armata israeliană (IDF) a declarat că a atacat ținte teroriste ca răspuns la încălcările armistițiului de către Hamas și că militanții palestinieni au fost uciși după ce au ieșit dintr-un tunel în zona Fâșiei controlată de armata israeliană, potrivit BBC.
Semiluna Roșie Palestiniană a declarat că un atac asupra unei tabere de corturi din nordul Gazei a ucis cel puțin șase persoane, în timp ce un alt atac în sudul Fâșiei Gaza a ucis cinci.
Atât Israelul, cât și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcări aproape zilnice ale unui acord fragil de încetare a focului de la intrarea acestuia în vigoare pe 10 octombrie.
Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a declarat că cel puțin 600 de persoane au fost ucise de la intrarea în vigoare a armistițiului.
Cel puțin 32 de persoane au fost ucise într-un val de atacuri aeriene israeliene în Gaza la începutul acestei luni, potrivit oficialilor locali.
Ultimele atacuri au avut loc în timp ce pregătirile pentru implementarea celei de-a doua faze a unui acord de încetare a focului mediat de SUA au continuat.
Luna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat un nou organism numit Consiliul Păcii, care are un mandat din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru a înființa o forță internațională însărcinată cu securizarea zonelor de frontieră din Gaza și supravegherea dezarmării Hamas.
Consiliul, a cărui prima ședință urmează să se desfășoare la Washington pe 19 februarie, va supraveghea, de asemenea, formarea unui nou guvern palestinian tehnocratic în Gaza și reconstrucția postbelică.
Săptămâna trecută s-a anunțat că Indonezia, membră a Consiliului pentru Pace, va desfășura 8.000 de soldați în Gaza, ca parte a celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului.
Războiul a fost declanșat de atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.
Israelul a răspuns atacului lansând o campanie militară în Gaza, în timpul căreia peste 71.820 de persoane au fost ucise, potrivit ministerului sănătății din teritoriu.
Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a călătorit miercuri la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, unde au discutat despre modalități de a limita programul nuclear al Iranului – despre care Teheranul a insistat întotdeauna că este în scopuri pur civile.
Se aștepta ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să obțină un acord care să oprească îmbogățirea uraniului de către Iran, precum și să reducă programul său de rachete balistice.
Cu toate acestea, Trump a declarat ulterior că „nu s-a ajuns la nimic definitiv” și că discuțiile cu Iranul vor continua.
Ministrul adjunct de externe al Iranului a declarat pentru BBC News că discuțiile suplimentare vor avea loc marți la Geneva.