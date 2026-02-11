Prima pagină » Știri externe » Japonia solicită Israelului să înceteze activitățile de colonizare în Cisiordania ocupată

Într-un comunicat de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Japonia, Kitamura Toshihiro, a exprimat îngrijorarea Japoniei cu privire la decizia Israelului de a-și extinde controlul asupra Cisiordaniei.
Japonia solicită Israelului să înceteze activitățile de colonizare în Cisiordania ocupată
11 feb. 2026, 12:08, Știri externe

„Guvernul Japoniei este profund îngrijorat de faptul că guvernul Israelului a modificat o serie de măsuri, inclusiv tranzacțiile imobiliare în Cisiordania, și a sugerat accelerarea dezvoltării așezărilor. 

Guvernul Japoniei își reiterează regretul profund față de continuarea acțiunilor unilaterale, inclusiv activitățile de colonizare ale Guvernului Israelului, în ciuda apelurilor repetate ale comunității internaționale, inclusiv ale Japoniei, și îndeamnă din nou cu fermitate Guvernul Israelului să revizuiască decizia și să înghețe complet activitățile de colonizare”, potrivit comunicatului de presă publicat de Ministerul de Externe al Japoniei, citat de Agenția Palestiniană de presă WAFA. 

Prin declarația sa, oficialul japonez a îndemnat Israelul să ia măsuri imediate pentru a preveni violența coloniștilor, subliniind necesitatea de a evita orice sancțiuni care ar putea escalada tensiunile în contextul eforturilor internaționale de stabilizare a regiunii din jurul Fâșiei Gaza.

Oficialul japonez a mai adăugat că „activitățile de colonizare încalcă dreptul internațional și subminează viabilitatea soluției cu două state”.

„Guvernul Japoniei va depune toate eforturile diplomatice pentru a opri activitățile de colonizare ale guvernului israelian, colaborând alături de comunitatea internațională”, a mai precizat Kitamura Toshihiro.

 

