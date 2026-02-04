Prima pagină » Știri externe » Benjamin Netanyahu : Autoritatea Palestiniană va fi exclusă din guvernarea Gazei după război

Benjamin Netanyahu : Autoritatea Palestiniană va fi exclusă din guvernarea Gazei după război

Autoritatea Palestiniană nu va participa „sub nicio formă” la guvernarea Fâșiei Gaza după război, i-a declarat marți premierul israelian Benjamin Netanyahu trimisului american Steve Witkoff, aflat în vizită la Ierusalim.
Benjamin Netanyahu : Autoritatea Palestiniană va fi exclusă din guvernarea Gazei după război
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
04 feb. 2026, 08:53, Știri externe

Conform planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt definitiv războiului din Fâșia Gaza, rolul Autorității Palestiniene, care a guvernat teritoriul până când Hamas a preluat controlul în 2007, a rămas neclar, potrivit Le Figaro.

„Prim-ministrul a precizat clar că Autoritatea Palestiniană nu va fi implicată în niciun fel”, a precizat biroul lui Netanyahu într-un comunicat emis după întâlnirea dintre Steve Witkof și Netanyahu.

Administrarea teritoriului urmează să fie încredințată temporar Comitetului Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), compus din 15 tehnocrați palestinieni și plasat sub autoritatea „Consiliului pentru Pace” prezidat de Donald Trump, până când Autoritatea Palestiniană, condusă de președintele Mahmoud Abbas, va implementa un program de reformă. Planul lui Trump exclude însă orice rol al Hamas și al altor facțiuni armate palestiniene.

În urma unei vizite anterioare la Ierusalim, pe 24 ianuarie, Witkoff s-a întâlnit din nou cu  Netanyahu marți, a doua zi după deschiderea foarte limitată a punctului de trecere a frontierei Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt. În timpul întâlnirii, Netanyahu „a reiterat cererea absolută de dezarmare a Hamas, demilitarizarea Fâșiei Gaza și atingerea obiectivelor de război înainte de reconstrucția” teritoriului, potrivit biroului său. Luni, biroul prim-ministrului și-a exprimat regretul față de faptul că sigla NCAG conținea un simbol al Autorității Palestiniene, sugerând o legătură între cele două.

„Israelul nu va accepta utilizarea unui simbol al Autorității Palestiniene. Autoritatea Palestiniană nu va avea niciun rol în administrarea Gazei”, a declarat el. NCAG a răspuns marți cu un mesaj postat pe X, afirmând că a „testat o serie de concepte vizuale” și subliniind că designul logo-ului ar putea evolua.

Israelul și Hamas se acuză reciproc zilnic de încălcarea termenilor acordului de încetare a focului din Gaza, unde situația umanitară rămâne gravă pentru cei peste două milioane de locuitori ai săi.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Haos la RA-APPS. Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la renovarea vilei din Aviatorilor 86, clădire ce ar fi fost inițial rezervată lui Klaus Iohannis
Libertatea
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de retenție de apă
CSID
Noile cărți de identitate electronice creează probleme pentru STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi
Promotor