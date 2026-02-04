Benjamin Netanyahu : Autoritatea Palestiniană va fi exclusă din guvernarea Gazei după război

Conform planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt definitiv războiului din Fâșia Gaza, rolul Autorității Palestiniene, care a guvernat teritoriul până când Hamas a preluat controlul în 2007, a rămas neclar, potrivit Le Figaro.

„Prim-ministrul a precizat clar că Autoritatea Palestiniană nu va fi implicată în niciun fel”, a precizat biroul lui Netanyahu într-un comunicat emis după întâlnirea dintre Steve Witkof și Netanyahu.

Administrarea teritoriului urmează să fie încredințată temporar Comitetului Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), compus din 15 tehnocrați palestinieni și plasat sub autoritatea „Consiliului pentru Pace” prezidat de Donald Trump, până când Autoritatea Palestiniană, condusă de președintele Mahmoud Abbas, va implementa un program de reformă. Planul lui Trump exclude însă orice rol al Hamas și al altor facțiuni armate palestiniene.

În urma unei vizite anterioare la Ierusalim, pe 24 ianuarie, Witkoff s-a întâlnit din nou cu Netanyahu marți, a doua zi după deschiderea foarte limitată a punctului de trecere a frontierei Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt. În timpul întâlnirii, Netanyahu „a reiterat cererea absolută de dezarmare a Hamas, demilitarizarea Fâșiei Gaza și atingerea obiectivelor de război înainte de reconstrucția” teritoriului, potrivit biroului său. Luni, biroul prim-ministrului și-a exprimat regretul față de faptul că sigla NCAG conținea un simbol al Autorității Palestiniene, sugerând o legătură între cele două.

„Israelul nu va accepta utilizarea unui simbol al Autorității Palestiniene. Autoritatea Palestiniană nu va avea niciun rol în administrarea Gazei”, a declarat el. NCAG a răspuns marți cu un mesaj postat pe X, afirmând că a „testat o serie de concepte vizuale” și subliniind că designul logo-ului ar putea evolua.

Israelul și Hamas se acuză reciproc zilnic de încălcarea termenilor acordului de încetare a focului din Gaza, unde situația umanitară rămâne gravă pentru cei peste două milioane de locuitori ai săi.