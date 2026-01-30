Prima pagină » Știri externe » Israelul susține că a eliminat trei teroriști în Gaza

Armata israeliană a anunțat vineri dimineață că a „eliminat trei teroriști” care au ieșit dintr-un adăpost subteran în zona Rafah din sudul Fâșiei Gaza, într-un nou incident care ilustrează fragilitatea armistițiului.
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
30 ian. 2026, 10:22, Știri externe

Atacurile au avut loc în zona Rafah, unde se află punctul de trecere a frontierei cu Egiptul, singurul punct de trecere între Fâșia Gaza și lumea exterioară care ocolește Israelul și a cărui redeschidere este așteptată cu nerăbdare de locuitorii teritoriului palestinian, de ONU și de organizațiile umanitare, potrivit Le Figaro.

Înainte de răsăritul soarelui, soldații au identificat opt ​​teroriști care ieșeau din infrastructura subterană din estul orașului Rafah, iar Forțele Aeriene Israeliene au vizat și eliminat trei dintre ei, potrivit unui comunicat militar. Comunicatul precizează că au fost efectuate lovituri suplimentare în zonele în care ceilalți încercau să scape, iar forțele israeliene continuă căutările în zonă pentru a-i localiza și elimina pe toți teroriștii. „Trupele israeliene rămân desfășurate în conformitate cu acordul de încetare a focului și vor continua să acționeze pentru a neutraliza orice amenințare imediată”, a adăugat armata, fără a oferi nicio informație despre tipurile de arme pe care le-ar fi putut purta persoanele despre care a spus că le-a ucis.

A doua fază a armistițiului în Gaza

La puțin peste doi ani de la începutul războiului declanșat pe 7 octombrie 2023, de atacul fără precedent lansat de mișcarea islamistă palestiniană Hamas împotriva Israelului din Gaza, un armistițiu a intrat în vigoare pe 10 octombrie, sub presiunea Statelor Unite. În timp ce părțile beligerante se acuză reciproc că încălcă zilnic armistițiul și nu și-au îndeplinit toate angajamentele, Washingtonul a anunțat la mijlocul lunii ianuarie trecerea la a doua fază a armistițiului, menită să conducă la o încetare definitivă a războiului.

