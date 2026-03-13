„Harta lumii se va schimba cu zgomot.” Astrologa care a prezis Covid, profeție pentru 2026

Jessica Adams a intrat în atenția publicului după ce a anunțat, înainte ca pandemia să izbucnească, că o epidemie majoră urmează să lovească omenirea. A prezis, de asemenea, victoria lui Donald Trump în alegerile din 2016. Pe baza acestor precedente, milioane de oameni îi urmăresc acum proiecțiile pentru anii următori, scrie Express.

Astrologa a acordat un interviu publicației The Sun în decembrie 2025. Ea a vorbit despre un an 2026 marcat de transformări teritoriale profunde.

„Vom vedea harta lumii redesenată foarte brusc”, a declarat Adams. Ea a precizat că modificările vor afecta granițele din jurul Ucrainei și ale regiunilor vecine, dar și pe cele din zona Gaza și din statele din proximitatea sa.

Momentul-cheie identificat de astrologă este vara lui 2026 și, mai precis, luna iunie. Adams nu vede însă acest episod ca pe un final definitiv. Ea avertizează că schimbările vor continua să se producă până în 2033. Cu alte cuvinte, lumea nu ar trebui să se aștepte la o stabilitate rapidă după evenimentele din acest an.

Ucraina și condițiile lui Putin

Contextul în care apare această predicție este unul extrem de tensionat. Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022 și nu a dat semne că intenționează să renunțe la cerințele sale teritoriale. Vladimir Putin solicită recunoașterea anexării a patru regiuni ucrainene – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjia. De asemenea, Rusia exclude orice perspectivă de aderare a Ucrainei la NATO. Kievul refuză categoric să accepte aceste condiții.

Războiul continuă fără semne clare de rezolvare. Predicția astrologei care a prezis Covid sugerează că o schimbare majoră este totuși iminentă, cel puțin la nivel de granițe recunoscute pe hârtie.

Predicțiile pentru Gaza: „Trei etape până la pace”

Adams identifică un calendar precis pentru încheierea conflictului din Gaza. Primul prag important era plasat în jurul datei de 14 februarie 2026. Al doilea și cel mai important moment este 26 iulie 2026.

Astrologa descrie procesul ca pe o „încheiere în trei etape” pentru Israel, Gaza și Palestina. Ea consideră că până în iulie, lumea va percepe că acest conflict s-a încheiat cu adevărat.

Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas a intrat în vigoare în octombrie 2025. Ambele părți l-au încălcat în repetate rânduri de la acea dată. Administrația Trump a anunțat la începutul lunii decembrie 2025 că lucrează la faza a doua a acestui acord și că are ambiții de reamenajare a Gazei.

Conflictul israeliano-palestinian are rădăcini adânci în istorie. Forma sa contemporană a început în 1947-1948, după împărțirea Palestinei de către ONU și declararea independenței Israelului. Atacurile conduse de Hamas la 7 octombrie 2023 au declanșat o nouă escaladare majoră, urmată de operațiuni militare israeliene extinse în Gaza și de o criză umanitară severă care durează până în prezent.

Adams rămâne optimistă. „Până în iulie, vom simți că am ajuns în sfârșit la un final”, prevede ea.