Zeci de persoane din Iran, arestate sub suspiciunea de colaborare cu serviciile de informații israeliene

Douăzeci de persoane au fost reținute în nord-vestul Iranului, fiind acuzate de procurori că au transmis către Israel informații despre amplasamente ale infrastructurii militare, potrivit presei locale, citate de Reuters.

În nord-estul țării, zece persoane au fost reținute sub acuzația că au colectat informații despre locații sensibile și infrastructură economică strategică.

Alte trei persoane au fost reținute în provincia Lorestan din vestul țării, fiind acuzate de perturbarea opiniei publice și arderea simbolurilor de doliu. Iranul se află într-o perioadă de 40 de zile de doliu după ce fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis pe 28 februarie de către atacurile lansate de Statele Unite și Israel.

„În timp ce inamicul sionist (n.r. – Israel) și SUA încearcă să invadeze Iranul, aceștia activează simultan mercenari și spioni pentru a organiza revolte, ca următor pas”, a transmis aripa informațională a Corpului Gărzii Revoluției Islamice.

Potrivit unei surse, armata israeliană a început să își planifice atacurile asupra infrastructurii iraniene, pe baza informațiilor transmise de informatorii din Iran.

Războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de-a 16-a zi de conflict, iar atacurile continuă.