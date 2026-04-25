Iran: Un bărbat a fost executat după ce a fost condamnat pentru colaborare cu serviciile israeliene de informații

Bărbatul, identificat drept Erfan Kiani, condamnat pentru colaborare cu Mossad în timpul protestelor majore din ianuarie, a fost executat sâmbătă, potrivit agenției Mizan, citate de AFP.

Autoritățile de la Teheran l-au caracterizat unul dintre „principalii actori” implicați într-o misiune atribuită de serviciile israeliene, în timpul manifestațiilor antiguvernamentale din provincia Isfahan.

Autoritățile au anunțat că bărbatul executat a fost acuzat de „distrugerea proprietății publice și private, incendierea, posesia și utilizarea de cocktailuri Molotov, portul unei arme albe, blocarea benzilor de circulație, agresarea ofițerilor și răspândirea fricii în rândul cetățenilor”.

Începând cu a doua jumătate a lunii martie, Iranul a executat nouă persoane condamnat pentru fapte legate de protestele antiguvernamentale din ianuarie.

Guvernul de la Teheran a recunoscut peste 3.000 de morți în urma protestelor, însă pune violențele pe seama interferenței externe, însă alte organizații pentru drepturile omului susțin că numărul victimelor ar fi cel puțin dublu.