Prima pagină » Știrile zilei » Iran: Un bărbat a fost executat după ce a fost condamnat pentru colaborare cu serviciile israeliene de informații

Autoritățile din Iran au executat sâmbătă un bărbat care a fost condamnat pentru colaborare cu serviciile de informații israeliene, în contextul protestelor antiguvernamentale de la începutul anului.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
25 apr. 2026, 13:36, Știri externe

Bărbatul, identificat drept Erfan Kiani, condamnat pentru colaborare cu Mossad în timpul protestelor majore din ianuarie, a fost executat sâmbătă, potrivit agenției Mizan, citate de AFP

Autoritățile de la Teheran l-au caracterizat unul dintre „principalii actori” implicați într-o misiune atribuită de serviciile israeliene, în timpul manifestațiilor antiguvernamentale din provincia Isfahan. 

Autoritățile au anunțat că bărbatul executat a fost acuzat de „distrugerea proprietății publice și private, incendierea, posesia și utilizarea de cocktailuri Molotov, portul unei arme albe, blocarea benzilor de circulație, agresarea ofițerilor și răspândirea fricii în rândul cetățenilor”. 

Începând cu a doua jumătate a lunii martie, Iranul a executat nouă persoane condamnat pentru fapte legate de protestele antiguvernamentale din ianuarie. 

Guvernul de la Teheran a recunoscut peste 3.000 de morți în urma protestelor, însă pune violențele pe seama  interferenței externe, însă alte organizații pentru drepturile omului susțin că numărul victimelor ar fi cel puțin dublu. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
Gandul
Ce salariu are un director de școală și de ce nu mai vrea nimeni funcția. Explicațiile din sistem
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
Atac intens al Rusiei în Ucraina: „Suflul s-a simțit în Galați, mi-au zdrăngănit ferestrele”
Libertatea
Singura carne care poate întârzia instalarea menopauzei. Mihaela Bilic recomandă consumul ei cât mai des
CSID
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor