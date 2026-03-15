Armata Israelului a deschis focul asupra unei mașini în care se afla o familie de palestinieni. Părinții, dar și doi dintre copii au fost uciși

Soldații israelieni au deschis focul asupra unei mașini în care se afla o familie de palestinieni. Familia se ducea la piață pentru a cumpăra haine de sărbătoare. În schimb, părinții, dar și doi dintre copiii familiei au fost uciși, iar ceilalți doi copii ai familiei au fost răniți, potrivit informațiilor date de Ministerul palestinian al Sănătății.
Sursă foto: Colaj X / familie. Captură video, mașina avariată după atac.
Daiana Rob
15 mart. 2026, 15:31, Știri externe

Atacul s-a petrecut sâmbătă, în orașul Tammun din nordul Cisiordaniei. Soții Odeh Bani, Ali Khaled, cu vârsta de 37 de ani și soția sa, Waad Othman, cu vârsta de 35 de ani, alături de doi dintre copiii lor, Mohamed, cu vârsta de 5 ani și Othman, în vârstă de 7 ani, au fost uciși în urma atacului săvârșit de soldații israelinei, potrivit agenției de presă palestiniene WAFA.

Ceilalți doi copii ai familiei, cu vârste de 8 și 11 ani s-au ales cu răni minore la cap și la față, cauzate de schije.

Potrivit surselor locale, forțele speciale israeliene s-au infiltrat în oraș, urmate de forțe militare. Societatea palestiniană a Semilunii Roșii a precizat că după atac, soldații israelieni au împiedicat echipajul să ajungă la persoanele din vehicul, permițând accesul în interiorul vehiculului abia mai târziu, când au recuperat cadavrele celor patru membri ai familiei, dar și a celorlalți doi copii răniți.

Într-un comunicat comun publicat de armata și poliția Israelului, forțele israeliene susțin că mașina a accelerat spre soldați, iar aceștia au deschis focul. Forțele israeliene spun că investigau suspecți bănuiți de „activități teroriste”, dar și că au pornit o anchetă pentru a investiga atacul armat, potrivit Associated Press.  

Familia se îndrepta spre piață pentru a cumpăra haine de sărbătoare

Cu toate acestea, la momentul atacului, familia se îndrepta cu mașina spre oraș pentru a cumpăra haine pentru sărbătoarea Eid al-Fitr, care marchează sfârșitul Ramadanului.

Duminică, ministerul palestinian de Externe și Expatriați a condamnat ferm atacul asupra familiei.

Ministrul a precizat că țintirea unei întregi familii dezvăluie adevărata natură a ocupației israeliene, dar și a politicilor de ucidere, distrugere și strămutare, desfășurate pe fondul impunităților sistematice, potrivit comunicatului publicat de agenția de presă palestiniană WAFA. 

Atacurile, sistematice

Ministerul a adăugat că asemenea incidente, însoțite de escaladarea atacurilor săvârșite de coloniștii israelieni și violența organizată în Cisiordania nu reprezintă cazuri izolate, ci sunt parte a unei agresiuni sistematice împotriva palestinienilor.

Cei patru membrii ai familiei Odeh sunt cele mai recente victime ale atacurilor israeliene în Cisiordania. În ultimele trei săptămâni, încă de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, cel puțin opt palestinieni au fost împușcați și uciși de forțele de ocupație israeliană, notează Associated Press.

