Trei persoane au murit în urma unui nou atac american asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

Armata Statelor Unite ale Americii a lansat marți un nou atac împotriva unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri. În urma operațiunii trei persoane și-au pierdut viața, ridicând bilanțul deceselor cauzate de aceste operațiuni la 190.
Sursa foto: X/@Southcom
Radu Mocanu
06 mai 2026, 07:24, Știri externe

„Pe 5 mai, la indicațiile comandantului Southcom, generalul Francis L. Donovan, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de Organizații Teroriste Desemnate. Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita rute de narcotrafic în Pacificul de Est și era angajată în operațiuni de trafic de droguri. Trei narcoteroriști de sex masculin au fost uciși în timpul acestei acțiuni”, se arată în mesajul publicat pe X de Comandamentul de Sud, citat de AFP

Anunțul vine la scurt timp după ce forțele americane au efectuat o operațiune asemănătoare în urma căreia au ucis două persoane. 

Administrația condusă de Donald Trump a început aceasta campanie încă de la începutul lunii septembrie 2025. Numărul persoanelor ucise în aceste atacuri a crescut la 190. 

Campania a atras critici severe internaționale. Organisme internaționale precum ONU au acuzat lipsa unor dovezi solide care să confirme implicarea navelor atacate în activități ilegale. Aceștia au calificat acțiunile drept execuții extrajudiciare și au cerut mai multă transparență din Washingtonului. 

