China devine cel mai mare laborator AI din lume: peste 600 de milioane de oameni folosesc deja inteligența artificială

La mai bine de un an după ce startupul chinez DeepSeek a atras atenția internațională cu modelele sale avansate de inteligență artificială, milioane de utilizatori chinezi folosesc zilnic aplicații AI pentru activități obișnuite, de la rezervări și cumpărături până la recrutare, sănătate și administrarea afacerilor, mai scrie AP.

Potrivit Centrului de Informare privind Internetul din China, peste 600 de milioane de chinezi utilizau aplicații de inteligență artificială generativă la finalul anului trecut, în creștere cu 142% față de anul anterior. În Beijing și Shenzhen, sute de persoane au participat recent la evenimente organizate pentru instalarea și configurarea unor asistenți AI precum OpenClaw, un sistem capabil să execute sarcini complexe și să automatizeze activități digitale. „Mi-e teamă să nu rămân în urmă din punct de vedere tehnologic”, a declarat Sun Lei, manager de resurse umane în vârstă de 41 de ani, care speră să folosească AI pentru selecția și analiza CV-urilor.

Inteligența artificială, integrată în viața de zi cu zi

În China, aplicațiile AI sunt deja integrate în platforme populare precum WeChat, unde utilizatorii pot comanda mâncare, efectua plăți sau organiza călătorii cu ajutorul inteligenței artificiale. Companii precum Tencent, Alibaba și Baidu investesc masiv în integrarea AI în serviciile lor. Studenți și antreprenori folosesc deja aceste instrumente pentru generarea de site-uri, clipuri video și administrarea conturilor de social media. Un student din Macao a declarat că a reușit să creeze un site complet funcțional în doar zece minute, pentru mai puțin de un dolar.

China vrea să devină lider global în AI

Autoritățile chineze consideră inteligența artificială o prioritate strategică și investesc puternic în cercetare, infrastructură și formarea specialiștilor. Planul național „AI Plus” prevede integrarea inteligenței artificiale în sănătate, educație, justiție și industrie. În unele instanțe din Shenzhen, instrumentele AI sunt deja folosite pentru analiza dosarelor și asistarea proceselor judiciare. Experții spun că avantajul Chinei vine din viteza cu care populația adoptă noile tehnologii. „Competiția nu mai este doar între modele AI, ci între ecosisteme întregi”, a explicat Lizzi Lee, analist la Asia Society Policy Institute. Potrivit acesteia, utilizatorii chinezi funcționează practic ca „testeri în timp real” pentru noile tehnologii.

Restricțiile SUA rămân principalul obstacol

Deși Statele Unite continuă să domine sectorul cipurilor avansate și al infrastructurii de calcul, restricțiile impuse exporturilor către China au avut și efecte neașteptate. Companiile chineze au accelerat dezvoltarea propriilor soluții hardware și software. Recent, DeepSeek a anunțat că noul său model AI utilizează parțial cipuri produse de Huawei, reducând dependența de producătorii americani precum NVIDIA. Un raport al Institutului pentru Inteligență Artificială Centrată pe Om al Stanford University arată că diferența dintre modelele AI dezvoltate în SUA și cele din China „s-a redus semnificativ”. Analiștii cred că Beijingul nu mai este doar un imitator rapid al tehnologiilor occidentale, ci începe să devină un inovator capabil să concureze direct cu marile companii americane.