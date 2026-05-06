Un magnat american compară sloganul „taxați-i pe bogați” cu insultele rasiale

Steve Roth, directorul general al Vornado Realty Trust, consideră că ultra-bogații ar trebui „lăudați și apreciați”, nu criticați în videoclipuri virale, și susține că apelurile pentru taxarea lor suplimentară sunt comparabile cu insultele rasiale, relatează Politico.

„Trebuie să spun că expresia «taxați-i pe bogați» atunci când este rostită cu furie și dispreț de politicieni, atât aici, cât și în întreaga țară, este la fel de plină de ură ca unele insulte rasiale revoltătoare și chiar ca expresia «de la râu până la mare»”, a declarat Roth în timpul unei teleconferințe privind rezultatele financiare, făcând referire la sloganul controversat folosit folosit în cadrul manifestațiilor pro-palestiniene.

Miliardarii din New York reacționează la planurile fiscale ale lui Mamdani

Roth a criticat un videoclip publicat recent de Mamdani pe rețelele sociale, în care primarul New Yorkului promova o taxă pentru locuințele de lux folosind drept fundal casa de 238 de milioane de dolari a miliardarului Ken Griffin. Omul de afaceri a descris gestul drept „iresponsabil și periculos”.

Griffin, fondatorul fondului de investiții Citadel, s-a declarat ofensat de videoclip. Potrivit The Wall Street Journal, compania ar putea reconsidera un proiect imobiliar de 6 miliarde de dolari din Manhattan, dezvoltat împreună cu Vornado și Rudin Management.

„Suntem cu toții șocați că tânărul nostru primar ar face o asemenea scenă în fața casei lui Ken și l-ar expune ridiculizării”, a spus Roth.

Griffin l-a criticat pe Mamdani marți, spunând că videoclipul ar putea alimenta violența politică, menționând că directorul general al United Healthcare „a fost ucis la doar câteva străzi de casa mea”.

Roth a spus că își dorește ca primarul Zohran Mamdani să fie mai prietenos cu miliardarii.

„Ceea ce îl rog pe primarul meu este ca, în fiecare zi, prima sa prioritate să fie susținerea mediului de afaceri și o atitudine favorabilă companiilor. Aceasta este singura modalitate de a obține creșterea economică și resursele financiare necesare pentru a-și realiza programele, dintre care unele, trebuie să recunosc, sunt interesante și valabile”, a precizat Roth.