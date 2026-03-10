Un dispozitiv suspect a fost semnalat din nou în apropierea reședinței primarului din New York, Zohran Mamdani

Departamentul de poliție al orașului New York (NYPD), a răspuns, marți, la o altă sesizare privind un dispozitiv suspect în apropierea reședinței „Gracie” a primarului New York-ului, potrivit The Guardian.

Autoritățile din New York au închis traficul pe mai multe străzi, dar și accesul într-unul dintre parcurile învecinate.

„Din cauza unui dispozitiv suspect, East End Avenue între East 85th și East 87th Street, precum și East 86th Street între York Avenue și East End Avenue sunt închise traficului auto și pietonal. În plus, Carl Schurz Park este închis în acest moment”, se arată în anunțul publicat pe X de autoritățile din New York.

Nu se știe dacă incidentul de marți este legat de protestele de sâmbătă, în cadrul cărora cei doi tineri au plasat bombe improvizate. Ei au fost acuzați de terorism și utilizarea unei arme de distrugere în masă, după ce ar fi aruncat dispozitive explozive improvizate în timpul unei demonstrații anti-islamice, în fața reședinței lui Mamdani.

Explozibilii identificați în depozitul din Pensnsylvania au fost detonați controlat

Separat, FBI-ul a confirmat că depozitul din Pennsylvania despre care se credea că a fost asociat cu atacul petrecut, sâmbătă, conținea reziduuri de explozibil. Resturile de explozibili identificați în cadrul perchezițiilor au fost detonate controlat.

„Agenții speciali FBI specializați în bombe și echipele locale de geniști au efectuat o detonare controlată pentru a asigura siguranța forțelor de ordine și a celorlalți oameni din zonă. Suntem recunoscători pentru ajutorul acordat de Biroul FBI din Philadelphia și de agențiile locale din Middletown și Newton, care ne-au asistat pe parcursul întregii nopți”, potrivit comunicatului publicat de FBI, marți.