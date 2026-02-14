Cel mai lung zbor fără escală ține aproape 19 ore. Ce primesc pasagerii la bord

Cel mai lung zbor fără escală din lume ruta este operat de compania Singapore Airlines, potrivit Express. Ruta dintre aeroporturile JFK New York și Singapore Changi este acoperită cu un avion imens, capabil să zboare peste 20 de ore non-stop. Călătoria de 9.537 de mile are o durată de 18 ore și 50 de minute.

Deși ruta a fost introdusă în urmă cu câțiva ani, recent compania aeriană a început să utilizeze cel mai nou Airbus A350-900ULR. Aeronava poate face zboruri atât de lungi datorită unui sistem de alimentare modificat, care crește capacitatea totală de combustibil la 24.000 de litri.

Călătoria nu este ieftină, deoarece Singapore Airlines nu oferă o clasă economică pe această rută. În schimb, sunt oferite 67 de locuri la clasa Business și 94 de locuri la clasa Premium Economy.

La clasa Premium Economy, pasagerii au spațiu suplimentar pentru picioare, suport pentru picioare și tetiere reglabile. De asemenea, ei pot utiliza căști cu anulare a zgomotului și WiFi pe tot parcursul zborului. Pasagerii de la clasa Business se bucură de intimitate maximă, scaunele lor transformându-se în paturi pentru un somn odihnitor în timpul călătoriei.

Aeronava se mândrește cu o gamă largă de caracteristici premium, inclusiv tavane înalte, ferestre mai spațioase și iluminat special conceput pentru a minimiza decalajul orar. Compania aeriană susține că fuselajul inovator din compozit de carbon al avionului oferă și o calitate îmbunătățită a aerului.