Rareș Bogdan despre situația lui Ilie Bolojan: Noi nu o să ne dăm jos premierul

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că liberalii nu vor vota în Parlament împotriva lui Ilie Bolojan. Noi nu o să ne dăm jos premierul, a spus Bogdan adăugând că nu are un „război” cu premierul. Recent, europarlamentarul a avut mai multe declarații critice privitoare la strategia Guvernului.
Petru Mazilu
14 feb. 2026, 19:53, Economic

Declarațiile au fost făcute sâmbătă seara, în cadrul unei intervenții în direct la Antena 3 CNN.

„Eu nu am un război cu Ilie Bolojan și nu caut vinovați (…) eu spun că singura șansă pentru România o reprezintă investițiile, să sporim investițiile, investitorii sunt speriați și nu mai fac investiții””, a declarat Rareș Bogdan.

Nu va funcționa niciodată suprataxarea, a mai spus europarlamentarul liberal care a adăugat că parlamentarii PNL nu vor vota împotriva propriului premier.

„Noi nu o să ne dăm jos premierul, nici un liberal nu va vota împotriva propriului premier (…) Eu vă spun, cunoscând bine PNL, nu cred că un parlamentar PNL va vota împotriva legii bugetului atât timp cât bugetul este propus de un ministru de Finanțe liberal și de un prim-ministru liberal”, a spus europarlamentarul.

El a refuzat să facă scenarii privind o posibilă schimbare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

„Singurul lucru pe care trebuie să-l facă Bolojan este să ne consulte (…) eu cred că dialogul va rezolva problemele (…) Eu cred că, în prezent, coaliția actuală trebuie să se pună cu picioarele în apa rece și să discute (…) Eu cred că majoritatea trebuie să fie pro-europeană”, a precizat Rareș Bogdan.

Anterior, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a lansat mai multe atacuri la adresa direcției economice a Guvernului. El a spus că România se îndepărtează rapid de principiile economiei liberale și riscă să intre într-o criză profundă generată de propriile decizii politice.

 

