Marcel Ciolacu ironizează guvernul: Poate mă sună pentru premiul în economie / Ilie, astâmpără-te!

Marcel Ciolacu a afirmat, într-o intervenție publică cu accente ironice și critice, că România ar fi un „caz unic” în Europa, susținând că țara a trecut printr-o recesiune fără ca populația să o resimtă în mod direct.
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
14 feb. 2026, 19:34, Politic

„Îți dai seama că suntem unicat în lumea asta? Un stat, o țară a trecut prin recesiune și noi n-am știut, n-am simțit? Eu cred că românii sunt niște oameni simțiți, nu nesimțiți”, a declarat Ciolacu.

Fostul premier a pus sub semnul întrebării modul în care au fost prezentate datele economice în ultimii ani, arătând că dinamica creșterilor și scăderilor economice ridică semne de întrebare.

„Cum să crești două luni, scazi două luni și, pe urmă, crești patru luni? Recesiunea ne-a lovit năpraznic acum doi ani și n-a făcut nicio problemă?”, a spus acesta.

Marcel Ciolacu a continuat într-o notă sarcastică, afirmând că așteaptă să fie contactat pentru „vreun premiu în economie”, făcând referire la modul în care guvernul a gestionat comunicarea economică.

„Eu stau cu telefonul în mână, fiindcă cred că o să mă sune cineva și o să-mi dea vreun premiu în economie. Sunt marii specialiști de la guvern”, a adăugat el.

În același context, Ciolacu a lansat un apel către actuala conducere politică, cerând ca instituțiile statului să fie lăsate să funcționeze independent.

„Îi rog frumos să lase instituțiile statului în pace, să-și facă treaba și să nu încerce să acopere, folosind instituțiile statului, nenorocirea în care ne-au adus”, a afirmat fostul prim-ministru.

Acesta a transmis și un mesaj direct liderilor aflați la putere, cerând mai multă responsabilitate și transparență.

Eu îi spun, Ilie stâmpără-te și spune oamenilor adevărul. Eu zic să se astâmpere, să gestioneze mai bine problemele țării, că ne-au dus în cap. Ori facem politică, ori suntem bărbați de stat, ori suntem niște fete mari și ne plângem”, a concluzionat Marcel Ciolacu.

