Daniel Băluță, atacuri dure la adresa lui Ilie Bolojan: „O foarte mare diferență între Bolojan de la începutul mandatului și Bolojan 2.0. Nu mai are aceeași disponibilitate”

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat sâmbătă, la Prima TV, un atac la adresa premierului Ilie Bolojan și a actualei direcții de guvernare.

Băluță a afirmat în cadrul interviului că este nevoie de o schimbare la vârful Executivului și de oprirea măsurilor de austeritate.

Întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan sau dacă PSD s-ar putea alia cu AUR, Băluță a respins ideea unei astfel de alianțe și a spus că problema este actualul premier.

La întrebarea dacă ar trebui să plece Ilie Bolojan și să vină un alt premier, Daniel Băluță a răspuns: „Bineînțeles. Avem nevoie de un om care să poată să înțeleagă că nu mai putem să tăiem. Că noi guvernăm pentru români.”

Primarul Sectorului 4 a afirmat că există o stare de tensiune generală în societate, aducând critici actualului Guvern pentru că impune măsuri de reducere a cheltuielilor.

„Deci vedem că toată România este în stradă. Sunt revoltați medicii, sunt revoltați profesorii, sunt revoltați polițiștii, sunt revoltați și de la armată. Toată lumea este… societatea este în aer. Noi impasibili, ne vedem de treabă să venim cu următorul pachet, să tăiem în continuare. Îmi cer scuze. Niciodată nu o să pot să fiu de acord să guvernăm împotriva oamenilor.”, a spus acesta.

Daniel Băluță a adăugat că PSD nu poate susține noi tăieri.

„Nici noi nu avem cum să votăm în continuare tăieri. În niciun caz. Suntem promotorii unor obiective de relansare economică.”, a spus Daniel Băluță.

El a vorbit despre un credit fiscal pentru investiții mari, spunând că partidul său a propus „creditul fiscal, de exemplu, pentru investiții de mai mari de 20 de milioane de euro sau mai mari de 5 milioane de euro în zone defavorizate. Și alte măsuri venite să stimuleze mediul privat, fără să cheltuim un rând de la bugetul național.”

În ceea ce privește relația cu PNL, primarul Sectorului 4 a invocat protocolul existent între partide.

„Noi avem o înțelegere cu Partidul Național Liberal, un protocol de colaborare. Și e bine să respectăm lucrurile acestea. Atâta timp cât cei care sunt parte acestui protocol se lovesc de un astfel de obstacol, una dintre opțiunile posibile este aceea de a îndepărta obstacolul. E simplu.”, a spus el.

Despre măsurile de austeritate, Daniel Băluță a declarat că „nu putem să continuăm cu astfel de măsuri pentru că distrugem România. Deci nu se mai poate așa. Cât inflație să mai suporte, cât TVA să mai suporte, câtă creștere a impozitului pe profit, a impozitului pe dividende, taxe și impozite locale.”

Daniel Băluță, atac la adresa lui Ilie Bolojan

În cadrul interviului, primarul Sectorului 4 al Bucureștiului, Daniel Băluță, a făcut o serie de comentarii critice la adresa actualului premier, Ilie Bolojan. El a făcut aluzia că Bolojan, de când și-a început mandatul, s-a schimbat semnificativ.

„Este o foarte mare diferență între domnul Bolojan de la începutul mandatului, domnul Bolojan președinte interimar, domnul Bolojan președinte al Consiliului Județean, față de acest Bolojan 2.0, sau reloaded, e altceva. Nu mai are aceeași disponibilitate către dialog, nu mai este atent la argumentele pe care partenerii politici sau adversarii politici le au, nu este atent în strada, asta e cea mai gravă problemă. Este cu totul și cu totul alt om decât cel pe care eu l-am cunoscut și pe care l-am apreciat și l-am respectat foarte mult și îl respect în continuare pentru că este esențial, chiar dacă avem opinii contrare, este esențial să ne respectăm.”, a spus Băluță.