Maia Sandu, întâlniri la München pentru securitatea și integrarea europeană a Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă în acest weekend la Conferința de Securitate de la München. Ea a susținut discursuri și vineri, iar sâmbătă va fi din nou prezentă pentru interviuri și declarații.

Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul evenimentului, aceasta a discutat despre întărirea securității Republicii Moldova și despre aderarea țării la Uniunea Europeană.

Conferința a fost deschisă de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și a reunit aproximativ 50 de șefi de stat și de guvern, alături de oficiali de rang înalt din Europa și din alte regiuni.

Vineri, în prima zi, președinta a avut discuții bilaterale cu premierul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Agenda include și întâlniri cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, precum și cu ministra federală germană pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Reem Alabali Radovan.

De asemenea, Maia Sandu a participat la o dezbatere despre prevenirea și combaterea amenințărilor hibride, alături de Ulf Kristersson, de președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și de președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.

Astăzi, 14 februarie, sunt programate întrevederi cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, cu premierul Croației, Andrej Plenković, și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović.

Președinta Moldovei va avea discuții și cu parlamentari europeni pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova.