Prima pagină » Politic » Oana Țoiu, discuții cu secretarul general al NATO la Munchen despre Summitul B9 și rolul României pe Flancul Estic

Oana Țoiu, discuții cu secretarul general al NATO la Munchen despre Summitul B9 și rolul României pe Flancul Estic

Oana Țoiu a discutat la Conferința de Securitate de la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre organizarea Summitului B9 de la București.
Oana Țoiu, discuții cu secretarul general al NATO la Munchen despre Summitul B9 și rolul României pe Flancul Estic
Nițu Maria
13 feb. 2026, 17:16, Politic

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut vineri la Munchen o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul Conferinței de Securitate la care amândoi participă.

Tema principală a discuției dintre aceștia a fost organizarea următorului Summit B9, care va avea loc anul acesta la București.

„Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan Neculăescu, în marja Conferinţei de securotate de la Munchen. Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la Bucureşti”, a scris, vineri, pe Facebok, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Ea a mai declarat că „Alianţa rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi România are un rol cheie în regiune”.

La reuniunea de la Munchen, România a fost reprezentată de o delegație formată din ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul de Externe, Oana Țoiu, și directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

Summitul B9 reunește nouă state din Europa Centrală și de Est, membre NATO. Platforma a apărut în 2015 la inițiativa României și Poloniei. Scopul acestui format este întărirea securității pe Flancul Estic și susținerea stabilității în regiune.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cum poți să faci AVC din cauza unor produse banale. Ingredientul periculos care se află în suc, energizante și batoane proteice
CSID
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Promotor