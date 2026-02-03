Mark Rutte spune că ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului va presupune alegeri grele

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că obținerea unui acord de pace pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina va presupune alegeri dificile.

Acesta a declarat că procesul nu va fi simplu și va cere asumarea unor decizii importante, relatează Reuters.

Rutte a făcut aceste declarații într-un discurs susținut în parlamentul ucrainean, cu ocazia unei vizite oficiale la Kiev. Mesajul său a fost transmis cu ajutorul unui traducător.

În mesajul său, secretarul general al NATO a precizat că programul de achiziție a armelor PURL asigură aproximativ 90% din rachetele de apărare aeriană utilizate de Ucraina.

Mark Rutte a afirmat că astfel că este foarte important sprijinului aliat în apărarea țării.