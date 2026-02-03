Prima pagină » Știri externe » Mark Rutte spune că ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului va presupune alegeri grele

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmă marți că încheierea războiului din Ucraina va fi dificilă și că NATO sprijină apărarea țării.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că obținerea unui acord de pace pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina va presupune alegeri dificile.

Acesta a declarat că procesul nu va fi simplu și va cere asumarea unor decizii importante, relatează Reuters.

Rutte a făcut aceste declarații într-un discurs susținut în parlamentul ucrainean, cu ocazia unei vizite oficiale la Kiev. Mesajul său a fost transmis cu ajutorul unui traducător.

În mesajul său, secretarul general al NATO a precizat că programul de achiziție a armelor PURL asigură aproximativ 90% din rachetele de apărare aeriană utilizate de Ucraina.

Mark Rutte a afirmat că astfel că este foarte important sprijinului aliat în apărarea țării.

