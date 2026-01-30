Un fost înalt oficial european lansează critici la adresa lui Rutte: „Diplomația flatantă va duce la un eșec total”

Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a lansat o serie de critici la adresa șefului NATO, afirmând, într-un interviu pentru Euronews, că Mark Rutte ar trebui să înceteze să mai fie un „agent american” și „să lucreze pentru unitatea în cadrul NATO”.

„Vreau să fiu clar: Mark Rutte este dezamăgitor și îmi pierd încrederea. Nu mă aștept ca Mark Rutte să fie un agent american. Mă aștept ca Mark să lucreze pentru unitatea în cadrul NATO”, a afirmat Charles Michel în emisiunea Europe Today de la Euronews.

Fostul președinte al Consiliului European a punctat faptul că „diplomația flatantă a lui Rutte nu va funcționa” și că acest lucru ar putea duce la „un eșec total”.

„Ne confruntăm cu intimidări, ne confruntăm cu amenințări. Ce se întâmplă cu Groenlanda este inacceptabil și mă aștept ca Mark Rutte să fie o voce puternică în apărarea unității NATO”, a mai precizat Charles Michel.

Comentariile fostului înalt oficial european vin în contextul în care recent, Mark Rutte l-a numit pe președintele american Donald Trump „tatăl” alianței NATO. În cadrul Forumului Economic de la Davos, Rutte a spus că Trump a avut dreptate când a spus că regiunea Arcticii trebuie protejată.

„Trebuie să facem mai mult și să protejăm Arctică împotriva influențelor rusești și chineze. Lucrăm la acest lucru pentru a ne asigura că, împreună, vom apăra regiunea”, a declarat Rutte la Davos.