Consumul de MDMA scade în Europa, în timp ce cocaina și ketamina câștigă teren

Un nou raport european privind consumul de droguri, bazat pe analiza apelor uzate din 115 orașe, arată o schimbare importantă în preferințele consumatorilor: MDMA este în scădere, în timp ce cocaina și ketamina devin tot mai populare, mai ales în rândul tinerilor, arată Euronews.
Victor Dan Stephanovici
18 mart. 2026, 08:39, Știri externe

Datele arată că reziduurile de MDMA (ecstasy) din apele uzate au scăzut cu aproximativ 16% între 2024 și 2025. Specialiștii spun că această scădere este una dintre cele mai neașteptate evoluții din ultimii ani. Un posibil motiv este schimbarea preferințelor în rândul tinerilor, care se orientează către alt gen de droguri, scrie Euronews.

Tinerii aleg alte droguri

Potrivit experților, categoria de vârstă 15–24 de ani se îndepărtează de MDMA și preferă substanțe precum ketamina sau alte droguri sintetice. Această tendință nu a fost observată nici măcar în timpul pandemiei, când viața de noapte era limitată, ceea ce face actuala scădere și mai relevantă.

În contrast, consumul de cocaină continuă să crească. Analiza apelor uzate indică o majorare de 22% a reziduurilor de cocaină, confirmând o tendință stabilă din ultimii ani. Experții pun această evoluție pe seama disponibilității mai mari a drogului pe piața europeană și globală.

Ketamina, tot mai populară

Cea mai rapidă creștere a fost înregistrată la ketamină, cu un avans de 41% într-un singur an. Substanța devine tot mai atractivă pentru tineri, în special datorită efectelor sale și accesibilității crescute. Studiul evidențiază și diferențe geografice importante: MDMA este mai răspândit în Belgia, Spania și Olanda. Ketamina este frecventă în Belgia, Germania și Olanda iar cocaina predomină în Europa de Vest și Sud.

În aceșlași timp, amfetaminele sunt mai comune în nordul Europei iar metamfetamina este concentrată vizibil în Cehia și Slovacia. În ciuda acestor schimbări, canabisul rămâne cel mai utilizat drog ilegal din Europa, cu aproximativ 24 de milioane de consumatori. Nivelurile detectate în ape au rămas relativ stabile comparativ cu anul anterior.

Consumul de droguri mai ridicat în weekend

Analiza arată că unele droguri sunt consumate mai intens în anumite perioade: cocaina și MDMA mai mult în weekend iar canabisul și amfetaminele au un consum constant pe parcursul săptămânii. Raportul sugerează o transformare a pieței drogurilor din Europa, cu o scădere a substanțelor tradiționale de petrecere și o creștere a celor sintetice și mai accesibile.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Sănătatea și Educația, din nou sacrificate de dragul Apărării. Cum arată Bugetul României în 2026 pentru domeniile-cheie
Gandul
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la antrenament
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Reabilitarea mareșalului Ion Antonescu, pe masa judecătorilor în 2026. Cererea de exonerare a dictatorului pentru crime de război a fost depusă de o entitate recent constituită
Libertatea
Ecuația ouălor-ochiuri. Câte minute trebuie lăsate în tigaie, de fapt, potrivit celebrului chef Cristian Frăţieanu
CSID
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor