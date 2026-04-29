Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice

Potrivit unei analize publicate de revista Foreign Policy, Occidentul ar putea reduce impactul unei crize prelungite în regiune prin investiții rapide în infrastructură energetică și prin dezvoltarea unor rute alternative pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

Închiderea sau limitarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz afectează transportul global de petrol, gaze naturale și produse petrochimice, având un impact direct asupra piețelor europene și internaționale. În lipsa unei soluții diplomatice rapide sau a unei schimbări majore în politica regională, statele occidentale sunt nevoite să caute soluții practice pentru a diminua dependența de această rută strategică.

Conducte și rute alternative de transport

Experții în domeniul energiei consideră că dezvoltarea unor noi coridoare energetice ar putea reduce presiunea asupra piețelor și ar putea diminua influența strategică a Iranului. Una dintre variantele propuse este reactivarea și extinderea conductei Kirkuk-Ceyhan, care leagă Irakul de Turcia și poate transporta până la 1,6 milioane de barili de petrol pe zi.

În paralel, este analizată dezvoltarea unui coridor energetic trans-arab, care ar conecta resursele de petrol și gaze din Golful Persic direct cu zona Mediteranei. Acest sistem ar permite transportul resurselor energetice fără a depinde de Strâmtoarea Ormuz, reducând astfel riscul unor blocaje comerciale.

Turcia a propus și alte proiecte strategice, inclusiv o conductă trans-caspică destinată transportului gazelor naturale din Turkmenistan spre Europa, prin Azerbaidjan. De asemenea, un posibil coridor energetic între Qatar și Turcia, care ar traversa Arabia Saudită, Iordania și Siria, este văzut ca o opțiune pe termen lung.

Lecțiile ultimilor 70 de ani

Istoria arată că marile crize energetice au fost depășite mai rapid prin investiții în infrastructură decât prin negocieri diplomatice. În timpul crizei Canalului Suez din 1956, companiile petroliere și statele occidentale au ales să redirecționeze transporturile prin rute alternative și să investească în petroliere de mari dimensiuni.

Situații similare au avut loc și în anii ’60 și ’70, când embargourile petroliere și blocajele maritime au forțat statele occidentale să dezvolte conducte noi și să creeze rezerve strategice de petrol. Conducta Kirkuk-Ceyhan, finalizată în 1976, și conducta Sumed din Egipt au fost construite exact pentru a evita vulnerabilitatea unor rute maritime sensibile.

În timpul războiului dintre Iran și Irak, atacurile asupra terminalelor petroliere și asupra petrolierelor au demonstrat că transportul prin Strâmtoarea Ormuz poate deveni rapid o opțiune riscantă. Ca răspuns, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au investit în conducte care să permită exportul de petrol prin alte porturi.

Infrastructura energetică, arma strategică a Occidentului

Specialiștii consideră că infrastructura energetică reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de descurajare strategică. Investițiile în conducte, terminale petroliere și coridoare alternative ar putea reduce dependența Europei de punctele vulnerabile din Orientul Mijlociu.

În plus, dezvoltarea unor noi rute energetice ar transmite un semnal clar către actorii regionali că economia globală poate funcționa și fără tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Astfel, statele occidentale ar putea transforma infrastructura într-un instrument geoeconomic capabil să reducă impactul crizelor viitoare.

Pe termen lung, investițiile în transport energetic și diversificarea rutelor comerciale ar putea oferi Europei mai multă stabilitate și predictibilitate în aprovizionarea cu resurse energetice.