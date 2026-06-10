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Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și că va ataca navele care încearcă să tranziteze zona

Iranul a anunțat joi închiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim, inclusiv pentru petroliere și nave comerciale, după noile atacuri lansate de Statele Unite ale Americii asupra unor obiective iraniene.
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și că va ataca navele care încearcă să tranziteze zona
Sursa foto: iStock
Petre Apostol
11 iun. 2026, 02:36, Știri externe
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Potrivit informațiilor difuzate de presa iraniană, autoritățile militare de la Teheran au avertizat că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea va fi vizată de focuri de armă.

În același timp, surse iraniene citate de AFP au afirmat că două nave care ar fi încercat să treacă prin Strâmtoarea Ormuz au fost lovite, fără a oferi detalii privind identitatea acestora, amploarea pagubelor sau eventuale victime.

Anunțul marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, după ce Washingtonul a confirmat lansarea unor noi atacuri asupra mai multor ținte iraniene, pe care le-a descris drept „lovituri de autoapărare”.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale, o parte semnificativă a exporturilor energetice mondiale tranzitând zilnic această zonă.

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