Confruntări în Strâmtoarea Ormuz după noul atac american asupra Iranului

Agenția de presă Mehr a informat că în Strâmtoarea Ormuz au avut loc schimburi intense de focuri între forțele americane și unități navale ale IRGC. Potrivit aceleiași surse, citată de Al Jazeera, armata americană ar fi lovit până acum șapte puncte de pe litoralul iranian în atac, inclusiv în zonele Bandar Abbas, Sirik, insula Qeshm și insula Hengam.

Într-un alt comunicat citat de Mehr, Gardienii Revoluției au susținut că sistemele lor de apărare antiaeriană au lansat o rachetă asupra unui avion de luptă F-16 care ar fi încălcat spațiul aerian din regiunea Golfului, forțând aparatul să se retragă. Informația nu a fost confirmată de surse independente sau de autoritățile americane.

Totodată, Semiluna Roșie Iraniană a anunțat plasarea tuturor centrelor sale de operațiuni de urgență în stare de alertă maximă la nivel național.

De asemenea, sunt relatate explozii în mai multe zone ale țării, inclusiv în Bandar Abbas, principalul port iranian de la Golful Persic, precum și în Sirik, Minab, pe insula Qeshm și în orașul Gorgan.

Agenția oficială IRNA a precizat că exploziile auzite pe insulele Qeshm și Hengam au fost provocate de proiectile „de natură militară”.

De asemenea, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în vestul capitalei Teheran după atac, potrivit agenției Mehr.

Escaladarea intervine după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a lansat noi „lovituri de autoapărare” împotriva mai multor ținte din Iran. Washingtonul susține că operațiunea reprezintă un răspuns la acțiunile recente ale Teheranului, în timp ce oficiali americani au indicat și nemulțumirea administrației de la Washington față de ritmul negocierilor cu Iranul.

De partea sa, Iranul afirmă că nu va accepta un acord care ar afecta suveranitatea și securitatea țării și acuză Statele Unite că încearcă să exercite presiuni prin intermediul acțiunilor militare.