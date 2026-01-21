Rutte, despre situația din Groenlanda: Lucrez la această problemă în culise

Întrebat cu privire la situația din Groenlanda, Secretarul General al NATO a refuzat să comenteze situația pe plan personal, precizând că „lucrează în culise” și că nu dorește să ofere un punct de vedere public, potrivit The Guardian.

„Puteți fi siguri că lucrez la această problemă în culise, dar nu pot face asta în public. Așadar, îmi pare rău, nu voi face niciun comentariu cu privire la Groenlanda”, a declarat Rutte.

Acesta i-a dat lui Trump dreptate, afirmând că Alianța are nevoie să facă eforturi mai mari pentru menținerea securității din Arctic.

Separat, Rutte a mai precizat că NATO are nevoie de SUA. Secretarul General a afirmat că UE contribuie doar cu 25% la cheltuielile PIB-ului NATO, astfel încât Trump rămâne liderul lumii libere, dar și o parte fundamentală a NATO.

Marți, într-o conferință de presă Trump a sugerat că nu era sigur că aliații europeni vor sprijini SUA în cazul în care au nevoie. În discursul său de miercuri, Rutte a dezmințit aceste îndoieli.

„Aseară, în conferința de presă, el și-a exprimat îndoiala că europenii ar veni în ajutor dacă ar fi invocat articolul 5. I-am răspuns că da, vor veni, așa cum au făcut-o pe 11 septembrie 2001, când, pentru prima și singura dată, a fost invocat articolul 5. Nu am nicio îndoială că SUA vor veni în ajutor, noi vom veni în ajutorul SUA și avem nevoie unii de alții pentru protecția noastră colectivă”, a declarat Rutte.

Cea de-a doua zi a Forumului Mondial de la Davos continuă. În afară de discursurile unor lideri marcanți ai marilor puteri, se desfășoară și întâlniri între oficiali. Ministra de Externe Oana Țoiu, a anunțat că oficialii români vor avea „conversații strategice” alături de Secretarul General al NATO, Mark Rutte, dar și președinții Karol Nawrocki și Alexander Stubb.