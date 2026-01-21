Secretarul General al NATO, Mark Rutte spune că Trump are dreptate în legătură cu Groenlanda

Rutte a atras atenția asupra amenințărilor din zonă, subliniind că doar un stat non‑NATO se învecinează cu această regiune: Rusia. El a menționat însă și China, care devine tot mai activă în Arctică, scrie Baha.

„Trebuie să facem mai mult și să protejăm Arctică împotriva influențelor rusești și chineze. Lucrăm la acest lucru pentru a ne asigura că, împreună, vom apăra regiunea”, a declarat Rutte la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Referindu-se la tensiunile din cadrul Alianței, șeful NATO a spus că este imposibil să comenteze public pe acest subiect. „Dacă aș face asta, nu aș mai putea să reduc tensiunile și să le gestionez eficient”, a explicat el.

În privința problemelor delicate, inclusiv a discuțiilor despre Groenlanda, Rutte a precizat că lucrează în culise, pentru a menține cooperarea între membrii NATO și a evita escaladarea conflictelor.

Această declarație subliniază preocuparea NATO pentru securitatea Arcticii și importanța cooperării între statele membre, mai ales într-un context în care interesele unor puteri externe, precum Rusia și China, devin tot mai evidente.