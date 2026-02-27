Alegeri în Danemarca. Sondajele indică o apropiere de majoritate pentru blocul de stânga condus de Mette Frederiksen

Noile sondaje realizate înaintea alegerilor parlamentare din 24 martie arată că social-democrații premierului danez, Mette Frederiksen, și partidele de stânga, se apropie de majoritate.

Alegerile vor decide dacă alegătorii vor vota în favoarea lui Frederiksen, având în vedere că a apărat suveranitatea daneză asupra Groenlandei sau dacă vor sancționa Guvernul pentru ceea ce criticii consideră a fi neglijarea problemelor interne.

Conform Reuters, două sondaje arată că blocul de stânga condus de Frederiksen ar putea obține 87-88 de mandate în parlamentul danez de 179 de locuri, conform datelor oferite de Epinion și Megafon pentru DR și TV2.

Cifrele acestea ar indica cu puțin sub pragul de 90 de mandate necesar pentru majoritate.

Blocul de dreapta condus de ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, din Partidul Liberal, este de așteptat să obțină între 73 și 77 de mandate.

Parlamentul include patru locuri din Groenlanda și Insulele Feroe, care de obicei se abțin de la politica internă daneză, dar ar putea influența rezultatul în cadrul acestei competiții.

Deși partidele s-au aliniat tradițional în blocuri de stânga și dreapta, alegerile din 2022 au dus la o coaliție între social-democrați, Partidul Liberal și Moderați, condusă de fostul prim-ministru și ministru de externe, Lars Lokke Rasmussen.

Așadar, conform ultimelor sondaje, coaliția din Danemarca ar urma să își piardă majoritatea, după o scădere a sprijinului cu 13 și 15 puncte procentuale.

Prima dezbatere a liderilor, desfășurată joi, a arătat diferențe mari în privința propunerii lui Frederiksen de a introduce un impozit pe avere pentru finanțarea educației și a bunăstării.

„Meschinărie”, a spus Alex Vanopslagh, liderul Alianței Liberale din opoziție, iar Lars Lokke Rasmussen, liderul Moderaților, a calificat măsura drept „prostească”.