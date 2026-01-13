Întâlnire cu miză mare. Miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda merg miercuri în SUA pentru discuții cu Marco Rubio și JD Vance

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, au solicitat o întâlnire cu Rubio după ce Trump a intensificat recent amenințările de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează Reuters.

Rasmussen a declarat reporterilor marți, la Copenhaga, că „vicepreședintele SUA, JD Vance, a dorit, de asemenea, să participe la întâlnire și va fi gazda acesteia, care va avea loc, prin urmare, la Casa Albă”, relevă sursa citată.

Discuțiile vor avea loc după ce Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei în ultimele zile, în urma capturării fostului lider venezuelean Nicolas Maduro la începutul acestui an.

„Mi-ar plăcea să fac o înțelegere cu ei. Este mai ușor. Dar, într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”, a spus duminică, în timp ce se afla la bordul avionului Air Force One.

Săptămâna trecută, premierul danez Mette Frederiksen a declarat că o preluare a Groenlandei ar duce la sfârșitul NATO.

De asemenea, tot săptămâna trecută, prim-ministrul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a respins ferm amenințările făcute de Trump cu privire la posibila anexare a Groenlandei de către SUA.

„Gata cu presiunile. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare. Suntem deschiși la dialog. Suntem deschiși la discuții. Dar acest lucru trebuie să se întâmple prin canalele adecvate și cu respectarea dreptului internațional”, a fost mesajul postat pe rețelele sociale de Nielsen, ca replică pentru afirmațiile făcute de Trump în ultima perioadă.