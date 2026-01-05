Prim-ministrul Groenlandei reacționează după ultima amenințare a lui Trump: Gata cu fanteziile de anexare

Premierul Groenlandei i-a transmis președintelui american Donald Trump să înceteze „fanteziile de anexare”, după ce președintele american a spus că SUA „se vor ocupa” de insula arctică, relatează Euronews.

„Gata cu presiunile. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare. Suntem deschiși la dialog. Suntem deschiși la discuții. Dar acest lucru trebuie să se întâmple prin canalele adecvate și cu respectarea dreptului internațional”, a scris Nielsen într-o postare pe Facebook duminică seara.

Temerile privind anexarea Groenlandei au reapărut în contextul operațiunii SUA în Venezuela în weekend, când liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat, împreună cu soția sa.

Duminică, Trump și-a reafirmat afirmația că Groenlanda – teritoriu autonom al Danemarcei – ar trebui să devină parte a Statelor Unite, în timp ce se afla la bordul avionului Air Force One, în drum spre Washington.

„Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va fi în măsură să facă acest lucru. Ne vom preocupa de Groenlanda peste aproximativ două luni… să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”, a declarat el în răspunsul la întrebarea unui reporter.

Reacția Danemarcei

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a cerut Washingtonului să înceteze să „amenințe” Groenlanda în urma afirmației președintelui Donald Trump că SUA are „absolut” nevoie de teritoriu pentru securitatea națională. Reacția a venit la o zi după operațiunea americană din Venezuela, stârnind îngrijorări suplimentare cu privire la intențiile lui Trump pentru regiunea autonomă daneză.

„Trebuie să spun foarte clar Statelor Unite: este absolut absurd să spunem că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei”, a declarat duminică seara premierul danez Mette Frederiksen într-un comunicat. Ea a cerut Washingtonului să înceteze „să-și amenințe aliatul istoric”.