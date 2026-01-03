Momentul atacului asupra locuinței președintelui Venezuelei: Maduro și soția sa „s-au predat”

Potrivit generalului Armatei SUA, Dan Caine, în timp ce avioanele se apropiau de Venezuela, elicopterele SUA au fost atacate. Acesta a precizat că unul a fost lovit, dar a rămas în continuare capabil să zboare.

„Am ajuns la complexul lui Maduro la ora 1:01 dimineața, ora standard a Estului, sau 2:01 dimineața, ora locală din Caracas”, a declarat generalul Dan Caine.

Forțele de arestare SUA au descins în complexul lui Maduro. Autoritățile SUA au izolat zona, în timp ce au făcut arestări.

Potrivit generalului Forțelor Armate SUA, Maduro și soția sa s-au predat, fiind luați în custodie. A existat un schimb de focuri, însă oficialul a precizat că niciun ofițer SUA nu a fost rănit.

După capturarea lui Maduro, dar și a soției sale, forțele de arestare au plecat.

„Au fost chemate elicoptere pentru a evacua forța de extracție, în timp ce avioane de vânătoare și avioane pilotate de la distanță au asigurat acoperirea aeriană și focul de acoperire. Au avut loc multiple confruntări de autoapărare”, a declarat generalul Dan Caine.

Potrivit oficialului, misiunea ar fi durat aproximativ 2 ore și jumătate.