Reacțiile liderilor europeni la atacul asupra Venezuelei / Trump susține că SUA au desfășurat o operațiune în Venezuela și că Maduro a fost capturat

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, în contextul în care administrația a intensificat sâmbătă dimineața campania împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Atacurile vin după luni de consolidare a prezenței militare americane în regiune, cu portavionul USS Gerald R. Ford și numeroase alte nave de război poziționate în Caraibe.

În ultimele săptămâni, SUA au capturat două petroliere în largul Venezuelei, au lansat atacuri mortale asupra a peste 30 de bărci care, potrivit administrației, transportau droguri și au lovit ceea ce președintele Trump a numit „zona docurilor unde se încarcă bărcile cu droguri”.

Administrația Trump l-a acuzat pe Maduro de trafic de droguri și de colaborare cu bande desemnate ca organizații teroriste, acuzații pe care Maduro le neagă. În ajunul Crăciunului, Trump a refuzat să spună care era obiectivul său, dar a avertizat că, dacă Maduro „joacă dur, va fi ultima dată când va mai putea juca dur”.

„Situația este monitorizată cu atenție”. Reacțiile liderilor europeni la atacul asupra Venezuelei

Mai mulți lideri europeni au reacționat vehement la operațiunea militară a Statelor Unite în Venezuela.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio, precum și cu ambasadorul UE la Caracas, potrivit CNN.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a postat pe X că ambasada Belgiei la Bogotá, Columbia, era „pe deplin mobilizată” pentru a răspunde situației. „Situația este monitorizată îndeaproape, în coordonare cu partenerii noștri europeni”, a declarat el.

Ministrul olandez de externe, David van Weel, a declarat pe X acum câteva ore că situația din Caracas era „încă neclară”, adăugând că Olanda monitorizează situația și este în contact cu ambasada sa din Venezuela.

Trump ar fi dat undă verde capturării lui Maduro cu câteva zile în urmă

Președintele american Donald Trump ar fi aprobat cu câteva zile în urmă o operațiune de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, potrivit unor surse familiarizate cu situația, scrie CNN.

Acestea afirmă că misiunea ar fi fost executată de unitatea de elită a armatei americane Delta Force, după ce locația lui Maduro ar fi fost monitorizată de CIA.

Sursele susțin că Trump ar fi acordat agenției autorizație pentru activități sub acoperire pe teritoriul Venezuelei cu câteva luni în urmă.

Potrivit informațiilor citate, Maduro ar fi fost reținut pentru a fi judecat în Statele Unite.

La momentul redactării știrii, nu era clar unde se afla exact liderul venezuelean sâmbătă dimineață.

Nu a existat, deocamdată, o confirmare oficială din partea administrației americane, a Pentagonului sau a autorităților de la Caracas.

De asemenea, Casa Albă și CIA nu au comentat public informațiile.

Autoritățile sunt așteptate să ofere clarificări suplimentare în perioada următoare.

Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”.

Kaja Kallas susține sâmbătă într-o postare pe rețeaua X că a Ue monitărizează situația din Venezuela și că a vorbit cu secretarul de stat american.·

„Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, a scris Kallas.

Apar noi detalii. Atacurile SUA au fost menite să îi protejeze pe cei ce îl capturau pe Maduro

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, „nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela” după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, susține senatorul republican Mike Lee, care afirmă că a discutat telefonic cu Rubio imediat după operațiune.

Potrivit lui Lee, Rubio i-ar fi transmis că, odată ce Maduro se află „în custodia SUA”, Washingtonul nu vede necesare alte acțiuni pe teritoriul venezuelean. „El [Rubio] nu anticipează nicio altă acțiune în Venezuela acum că Maduro se află în custodia SUA”, a scris senatorul, menționând că a confirmat arestarea în urma convorbirii cu șeful diplomației americane.

În aceeași declarație, Mike Lee a susținut că loviturile americane au avut rolul de a asigura desfășurarea mandatului de arestare: atacurile SUA ar fi fost „lansate pentru a proteja și apăra persoanele care executau mandatul de arestare”.

Reacția Rusiei la atacul SUA împotriva aliatului său, Venezuela

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a condamnat ceea ce a descris ca fiind un act de „agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei, solicitând reținere și avertizând împotriva unei escaladări suplimentare.

„Pretextele invocate pentru a justifica aceste acțiuni sunt nefondate. Ostilitatea ideologică a prevalat asupra pragmatismului practic și asupra dorinței de a construi relații bazate pe încredere și previzibilitate”, se arată în declarație.

Guvernul venezuelean nu știe unde se află Maduro și cere dovezi că este în viață

Guvernul nu știe unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores, anunță vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, afirmă că nu se cunoaște locul în care se află Maduro și soția sa, potrivit AP.

Trump susține că SUA au desfășurat o operațiune în Venezuela și că Maduro a fost capturat

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat sâmbătă că SUA au desfășurat o operațiune de amploare împotriva Venezuela, care ar fi dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro.

Într-o postare publicată pe contul său Truth Social, Trump a spus că operațiunea a fost realizată în coordonare cu forțele de ordine americane și a susținut că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară. El nu a furnizat dovezi care să susțină aceste afirmații.

Trump a adăugat că detalii suplimentare vor fi prezentate în cadrul unei conferințe de presă programate pentru ora 11:00, astăzi, la Mar-a-Lago.

Până în acest moment, nu există confirmări din partea agențiilor guvernamentale americane, a autorităților venezuelene sau a unor surse independente cu privire la declarațiile făcute. Casa Albă, Pentagonul și Guvernul venezuelean nu au emis încă reacții oficiale.

Afirmațiile vin pe fondul tensiunilor accentuate dintre Washington și Caracas, după relatări recente despre explozii în capitala venezueleană și o instabilitate regională în creștere.

Autoritățile sunt așteptate să clarifice situația după conferința de presă anunțată.

Armata Statelor Unite își consolidează forțele militare în Caraibe de luni de zile

Statele Unite și-au intensificat semnificativ prezența militară în Caraibe în ultimele luni, desfășurând mii de militari și peste o duzină de nave de război.

O parte dintre aceste capabilități militare au fost folosite într-o serie de lovituri care au dus la distrugerea a cel puțin 36 de ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri și la moartea a 115 persoane, în cadrul unei campanii denumite Joint Task Force Southern Spear.

Oficialii americani susțin că operațiunea are ca scop stoparea fluxului de droguri către Statele Unite.

„Inima îmi bătea cu putere și îmi tremurau picioarele”. Primele mărturii după atacurile SUA din Caracas

Apar primele mărturii ale locuitorilor din Caracas, capitala Venezuelei, după atacurile SUA din ultimele ore.

Jurnalista Vanessa Silva, care locuiește în Caracas, a văzut o exploziile din ultimele ore de la fereastra locuiței sale.

Ea a spus pentru BBC că sunetul unei explozii din apropiere a fost uriaș și „mai puternic decât tunetul”, provocând vibrații în casa ei.

Caracas este o vale, așa că sunetul a răsunat în tot orașul.

Prima reacție a Venezuelei după atacul SUA

Într-o declarație făcută sâmbătă dimineața, guvernul venezuelean a afirmat că „condamnă și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă” a guvernului SUA.

Venezuela a declarat că atacurile au vizat obiective civile și militare din orașul Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Guvernul s-a angajat să se apere împotriva atacurilor și a acuzat SUA că urmărește schimbarea regimului.

„Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”, se arată în declarația guvernului, care a solicitat convocarea imediată a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Separat și Cuba, un aliat al Venezuelei, a condamnat atacul. Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că țara sa condamnă „atacul criminal al SUA” asupra Venezuelei și a solicitat condamnarea urgentă din partea comunității internaționale a ceea ce a descris drept „terorism de stat împotriva curajosului popor venezuelean”.

Explozii în capitala Venezuelei

Explozii și coloane de fum au fost raportate sâmbătă dimineață devreme în capitala Venezuelei, Caracas, amplificând temerile pe fondul tensiunilor în creștere dintre Caracas și Washington, scrie AlJazeera.

Jurnaliști și martori au descris bubuituri puternice, aeronave care au zburat la joasă altitudine și pene de curent extinse în sudul orașului.

Explozii raportate în apropierea unei baze militare din Caracas

Potrivit reporterilor aflați la fața locului și agențiilor internaționale de presă, cel puțin șapte explozii au fost auzite în diferite zone ale Caracasului în primele ore ale dimineții.

Martori citați de Reuters și Associated Press au declarat că detonațiile au fost însoțite de avioane care au survolat zona la altitudine joasă.

Zona de sud a orașului, situată în apropierea unei importante baze militare venezuelene, a rămas fără electricitate în urma incidentelor.

Autoritățile nu au oferit, până în prezent, o explicație oficială privind exploziile sau întreruperea alimentării cu energie.

Fumul era vizibil deasupra unor părți ale capitalei, alimentând speculațiile și îngrijorarea în rândul locuitorilor, deja obișnuiți cu instabilitatea politică și dificultățile economice.

Maduro semnalează deschidere la dialog, pe fondul tensiunilor persistente

Exploziile au avut loc în contextul în care președintele Nicolás Maduro a adoptat recent un ton mai conciliant față de Statele Unite, în pofida sancțiunilor și presiunii militare continue.

Într-un interviu înregistrat și difuzat joi, Maduro a declarat că Venezuela este deschisă negocierilor cu Washingtonul pe teme precum combaterea traficului de droguri.

În același timp, el a reluat acuzațiile potrivit cărora SUA ar încerca să îi răstoarne guvernul și să obțină acces la vastele rezerve de petrol ale țării.

Maduro a afirmat că Venezuela rămâne deschisă investițiilor americane, menționând compania Chevron ca exemplu de cooperare existentă.

Întrebat direct despre relatările privind un posibil atac sprijinit de SUA pe teritoriul venezuelean, Maduro a refuzat să confirme sau să infirme informațiile, spunând că subiectul ar putea fi discutat ulterior.

Impact regional al operațiunilor militare americane

Momentul exploziilor din Caracas coincide cu recente operațiuni militare ale SUA în Caraibe și estul Pacificului.

În ajunul Anului Nou, forțele americane ar fi lovit cinci ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, ucigând cel puțin cinci persoane.

Potrivit datelor publicate de administrația Trump, astfel de operațiuni au dus la cel puțin 35 de lovituri asupra ambarcațiunilor și la peste 115 morți.

Printre victime s-au numărat cetățeni venezueleni și columbieni, ceea ce a alimentat și mai mult tensiunile deja ridicate din regiune.