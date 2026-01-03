Guvenul din Venezuela după atacul american: „Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, în contextul în care administrația a intensificat sâmbătă dimineața campania împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Atacurile vin după luni de consolidare a prezenței militare americane în regiune, cu portavionul USS Gerald R. Ford și numeroase alte nave de război poziționate în Caraibe.

Într-o declarație făcută sâmbătă dimineața, guvernul venezuelean a afirmat că „condamnă și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă” a guvernului SUA.

Venezuela a declarat că atacurile au vizat obiective civile și militare din orașul Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Guvernul s-a angajat să se apere împotriva atacurilor și a acuzat SUA că urmărește schimbarea regimului.

„Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”, se arată în declarația guvernului, care a solicitat convocarea imediată a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.