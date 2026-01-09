Prima pagină » Știri externe » SUA și Venezuela fac primii pași către restabilirea relațiilor după demiterea lui Maduro

SUA și Venezuela fac primii pași către restabilirea relațiilor după demiterea lui Maduro

SUA și Venezuela au anunțat, vineri, că explorează posibilitatea restabilirii relațiilor diplomatice, în urma vizitei oficiale a unor diplomați SUA în Venezuela.
SUA și Venezuela fac primii pași către restabilirea relațiilor după demiterea lui Maduro
Sursă foto: colaj. Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
09 ian. 2026, 22:41, Știri externe

O echipă restrânsă de diplomați americani, însoțiți de o echipă de securitate, s-au deplasat în Venezuela pentru a realiza o evaluare preliminară cu privire la posibila redeschidere a Ambasadei SUA la Caracas, potrivit unui comunicatul al Departamentul de Stat al SUA, citat de Associated Press. 

Vineri, guvernul de la Caracas a anunțat că intenționează să trimită o delegație în SUA, însă nu a precizat când. Orice delegație care se deplasează în SUA va avea probabil nevoie de o derogare de la sancțiuni din partea Departamentului Trezoreriei.

Într-un comunicat, guvernul președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat că „a decis să inițieze un proces exploratoriu de natură diplomatică cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, cu scopul de a restabili misiunile diplomatice în ambele țări”.

Președintele SUA, Donald Trump, a exercitat presiuni, atât asupra actualei președinte interimare, cât și asupra unor politicieni aflați la putere –din fostul guvern al lui Maduro – pentru a pune în aplicare viziunea SUA cu privire la viitorul Venezuelei.

Potrivit sursei citate, un aspect major al acestei „reforme” SUA în Venezuela este readucerea în țară a companiilor petroliere americane. Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve de țiței.

Statele Unite și Venezuela au rupt relațiile diplomatice în 2019, după ce prima administrație Trump a declarat că liderul opoziției, Juan Guaidó, era președintele legitim al Venezuelei, declarații care au dus la intensificarea tensiunilor. În ciuda afirmațiilor, Maduro și-a menținut puterea.

Administrația Trump a închis ambasada din Caracas și a mutat diplomații în apropierea orașului Bogotá, Columbia. De atunci, oficialii americani au mai făcut vizite la Caracas. Ultima a avut loc în februarie anul trecut, când trimisul special al lui Trump, Richard Grenell s-a întâlnit cu Maduro. Vizita a dus la eliberarea de către guvern a șașe americani reținuți.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Mașina, un lux în 2026, în România. Iată ce cheltuieli ai, ca șofer, anul acesta
Gandul
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor