SUA și Venezuela fac primii pași către restabilirea relațiilor după demiterea lui Maduro

O echipă restrânsă de diplomați americani, însoțiți de o echipă de securitate, s-au deplasat în Venezuela pentru a realiza o evaluare preliminară cu privire la posibila redeschidere a Ambasadei SUA la Caracas, potrivit unui comunicatul al Departamentul de Stat al SUA, citat de Associated Press.

Vineri, guvernul de la Caracas a anunțat că intenționează să trimită o delegație în SUA, însă nu a precizat când. Orice delegație care se deplasează în SUA va avea probabil nevoie de o derogare de la sancțiuni din partea Departamentului Trezoreriei.

Într-un comunicat, guvernul președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat că „a decis să inițieze un proces exploratoriu de natură diplomatică cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, cu scopul de a restabili misiunile diplomatice în ambele țări”.

Președintele SUA, Donald Trump, a exercitat presiuni, atât asupra actualei președinte interimare, cât și asupra unor politicieni aflați la putere –din fostul guvern al lui Maduro – pentru a pune în aplicare viziunea SUA cu privire la viitorul Venezuelei.

Potrivit sursei citate, un aspect major al acestei „reforme” SUA în Venezuela este readucerea în țară a companiilor petroliere americane. Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve de țiței.

Statele Unite și Venezuela au rupt relațiile diplomatice în 2019, după ce prima administrație Trump a declarat că liderul opoziției, Juan Guaidó, era președintele legitim al Venezuelei, declarații care au dus la intensificarea tensiunilor. În ciuda afirmațiilor, Maduro și-a menținut puterea.

Administrația Trump a închis ambasada din Caracas și a mutat diplomații în apropierea orașului Bogotá, Columbia. De atunci, oficialii americani au mai făcut vizite la Caracas. Ultima a avut loc în februarie anul trecut, când trimisul special al lui Trump, Richard Grenell s-a întâlnit cu Maduro. Vizita a dus la eliberarea de către guvern a șașe americani reținuți.