„Ordinele Washingtonului sunt suficiente”. Lidera interimară a Venezuelei cere SUA să nu se amestece în politica țării

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a cerut duminică încetarea interferenței Washingtonului în afacerile politice ale țării, pledând pentru dialog ca mijloc de rezolvare a conflictelor interne. Comentariul său vine într-o atmosferă politică tensionată, după căderea regimului lui Nicolas Maduro.

„Ordinele Washingtonului către politicienii venezueleni sunt suficiente. Lăsați politica venezueleană să rezolve diferențele și conflictele noastre interne. Ajunge cu puterile străine”, a declarat Rodriguez într-un mesaj adresat unor lucrători din industria petrolieră în estul țării. „Această republică a cheltuit foarte mulți bani pentru a face față consecințelor fascismului și extremismului din țara noastră”, a mai spus ea, potrivit Le Figaro.

Sub presiunea SUA

Afirmațiile lui Rodriguez vin după ce la începutul acestui an, fostul lider venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane. În urma acestui eveniment, Donald Trump a anunțat că Washingtonul intenționează să „dicteze” deciziile Venezuelei până la noi ordine.

În tot acest timp, a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite și a inițiat inclusiv reforme legislative.

Delcy Rodriguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei în data de 5 ianuarie.

De asemenea, recent, Casa Albă a anunțat că o va invita pe Rodriguez în SUA, în urma unei convorbiri telefonice între ea și Trump, însă fără a stabili o dată în acest sens.