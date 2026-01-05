Delcy Rodriguez a depus jurământul în calitate de președinte interimar al Venezuelei

Ea a fost investită în funcție de fratele său, Jorge Rodriguez, care, în cursul zilei de luni a fost învestit președinte al Adunării Naționale.

Rodriguez a invitat SUA să colaboreze cu Venezuela, însă a afirmat că țara își păstrează dreptul la „pace, dezvoltare, suveranitate și un viitor”.

Potrivit Associated Press, Rodríguez a ocupat funcția de vicepreședinte al lui Maduro din 2018, supraveghind o mare parte din economia Venezuelei, dependentă de petrol, și serviciul de informații al țării, fiind următoarea pe linia succesorală la președinție.

Curtea supremă i-a ordonat încă de sâmbătă să preia funcția de președinte interimar al țării, iar lidera în vârstă de 56 de ani a fost susținută și de armata venezueleană.

Maduro, fostul președinte al Venezuelei a apărut luni, în fața judecătorilor din SUA, fiind acuzat de narco-terorism, acuzație pe care administrația Trump a folosit-o pentru a justifica atacul desfășurat sâmbătă în Caracas, în urma căruia Maduro a fost arestat și dus la New York.