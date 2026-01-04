Cine este Delcy Rodriguez, lider al Venezuelei după capturarea lui Maduro

Conform constituției, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale, potrivit CNN.

Rodriguez, care este și ministru al finanțelor și al petrolului, a preluat funcția sâmbătă după-amiază. La câteva ore după capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, ea a prezidat o sesiune a Consiliului Național de Apărare, înconjurată de alți miniștri și înalți oficiali, și a cerut „eliberarea imediată” a cuplului, condamnând în același timp operațiunea militară americană.

Stând în fața drapelului venezuelean, Rodriguez a declarat că operațiunea de dimineață reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a suveranității Venezuelei. Ea a adăugat că acțiunea trebuie respinsă de venezueleni și condamnată de guvernele din America Latină.

„Facem apel la popoarele marii patrii să rămână unite, pentru că ceea ce s-a făcut Venezuelei poate fi făcut oricui. Această utilizare brutală a forței pentru a înfrâna voința poporului poate fi comisă împotriva oricărei țări”, a declarat ea într-un discurs difuzat de postul de televiziune de stat VTV.

De două decenii deține funcții de putere

Rodriguez, în vârstă de 56 de ani, este din Caracas și a studiat dreptul la Universitatea Centrală din Venezuela.

Ea a petrecut mai bine de două decenii ca una dintre figurile de frunte ale chavismului, mișcarea politică fondată de președintele Hugo Chaavez și condusă de Maduro de la moartea lui Chavez în 2013.

Alături de fratele ei, Jorge Rodriguez, actualul președinte al Adunării Naționale, a deținut diverse funcții de putere încă din era Chavez.

A fost ministru al comunicării și informației între 2013 și 2014, iar ulterior a devenit ministru de externe între 2014 și 2017. În acest rol, a apărat guvernul lui Maduro împotriva criticilor internaționale, inclusiv acuzații de regres democratic și încălcări ale drepturilor omului în țară.

În calitate de ministru de externe, Rodriguez a reprezentat Venezuela la forumuri precum Națiunile Unite, unde a acuzat alte guverne că încearcă să submineze țara sa.

În 2017, Rodriguez a devenit președinta Adunării Naționale Constituante, care a extins puterile guvernului după ce opoziția a câștigat alegerile legislative din 2015. În 2018, Maduro a numit-o vicepreședinte pentru al doilea mandat. Ea a păstrat funcția în timpul celui de-al treilea mandat prezidențial, care a început pe 10 ianuarie 2025, în urma controversatelor alegeri din 28 iulie 2024. Până la capturarea președintelui, ea a ocupat funcția de principală autoritate economică a Venezuelei și ministru al petrolului.

A vorbit cu Rubio

Opoziția din Venezuela susține că alegerile din 2024 au fost frauduloase și că Maduro nu este un președinte ales în mod legitim. Aceștia insistă că adevăratul câștigător a fost fostul ambasador Edmundo González Urrutia, o poziție susținută de unele guverne din regiune.

La câteva ore după capturarea lui Maduro și înainte ca Rodriguez să se adreseze Consiliului Național de Apărare, președintele american Donald Trump a declarat într-o conferință de presă că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu vicepreședintele. Potrivit lui Trump, aceasta părea dispusă să colaboreze cu Washingtonul la o nouă etapă pentru Venezuela.

„A avut o conversație cu Marco. Mi-a spus: «Vom face tot ce aveți nevoie». Cred că a fost destul de politicoasă. Vom face lucrurile cum trebuie”, a spus Trump.

„Nu este o alternativă moderată la Maduro”

Remarcile lui Trump au surprins însă unii analiști, care cred că este puțin probabil ca Rodríguez să facă concesii Statelor Unite.

„Ea nu este o alternativă moderată la Maduro. A fost una dintre cele mai puternice și intransigente figuri din întregul sistem”, a declarat pentru CNN Imdat Oner, analist politic la Institutul Jack D. Gordon și fost diplomat turc cu sediul în Venezuela.

„Ascensiunea ei la putere pare a fi rezultatul unui fel de înțelegere între Statele Unite și actorii cheie care se pregătesc pentru un scenariu post-Maduro. În acest context, ea ar servi, în esență, ca interimar până la preluarea mandatului de către un lider ales democratic”, a adăugat analistul.

În primele sale mesaje după capturarea lui Maduro, Rodriguez nu a dat semne că ar renunța și, fără a face referire la declarațiile lui Trump, a închis ușa oricărei potențiale cooperări cu Statele Unite.