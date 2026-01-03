Conferință. Trump: SUA vor conduce Venezuela. Marile companii petroliere americane vor intra în Venezuela. Trump: Atacul a fost un asalt „nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial”

UPDATE Donald Trump afirmă că SUA vor „conduce” Venezuela până când va avea loc o „tranziție adecvată”.

„Vom conduce țara până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, afirmă Donald Trump.

„Așadar, vom conduce țara până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, a spus Trump

Donald Trump a enumerat ceea ce considera a fi greșelile lui Nicolas Maduro.

„Maduro nu va mai putea niciodată să amenințe un cetățean american sau pe cineva din Venezuela”, a spus el. „Nu vor mai exista amenințări.”

El a susținut că guvernul lui Nicolas Maduro „a golit închisorile” și „a trimis cei mai răi și mai violenți monștri ai săi în Statele Unite pentru a fura vieți americane”.

„Erau traficanți de droguri. Erau baroni ai drogurilor. Au trimis pe toți cei răi în Statele Unite, dar nu mai vor face asta”, a declarat Trump.

El a repetat, de asemenea, afirmațiile sale potrivit cărora Venezuela „a furat” petrolul american, deoarece, a spus el, companiile americane ar fi construit industria petrolieră a țării.

Apoi, el a detaliat ceea ce a susținut că sunt fundamentele ideologice ale acestei operațiuni:

„Toate aceste acțiuni au constituit o încălcare gravă a principiilor fundamentale ale politicii externe americane, care datează de mai bine de două secole… încă de la Doctrina Monroe.

„Am cam uitat de ea. Era foarte importantă, dar am uitat de ea. În conformitate cu noua noastră strategie de securitate națională, dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială niciodată.Reafirmăm puterea americană într-un mod foarte puternic în regiunea noastră”, a adăugat Trump.

Trump: Marile companii petroliere americane vor intra în Venezuela

„Vom trimite marile companii petroliere americane, cele mai mari din lume, să investească miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră, și să înceapă să genereze venituri pentru țară”, a precizat Trump.

UPDATE Trump: Atacul asupra Venezuelei a fost un asalt „nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial”

Donald Trump vorbește acum presei la Mar-a-Lago despre asaltul asupra Venezuelei.

El le spune reporterilor:„Aseară târziu și azi dimineață, la indicația mea, Forțele Armate ale Statelor Unite au desfășurat o operațiune militară extraordinară în capitala Venezuelei, demonstrând puterea militară copleșitoare a Americii. Au fost utilizate forțe aeriene, terestre și navale pentru a lansa un atac spectaculos, un atac cum nu s-a mai văzut de la al Doilea Război Mondial”.

El a spus că scopul atacului asupra unei „fortărețe militare puternic fortificate din inima Caracasului” a fost „aducerea în fața justiției a dictatorului Nicolas Maduro”.

„Aceasta a fost una dintre cele mai uimitoare, eficiente și puternice demonstrații de putere și competență militară americană din istoria Statelor Unite”, adaugă el.

UPDATE A început conferința

Donald Trump a început conferința.

UPDATE Donald Trump urmează să țină o conferință de presă despre evenimentele care s-au desfășurat în Venezuela

Președintele SUA va susține o conferință la reședința sa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, unde și-a petrecut perioada sărbătorilor. Conferința urmează să începă în câteva minute.

Mediafax va prezenta cele mai importante declarații din conferință.

UPDATE Trump a publicat o primă poză cu Maduro în captivitate

Declarații scurte la Fox News

Trump a spus că s-a aflat într-o cameră din complexul său Mar-a-Lago, înconjurat de mai multe persoane, inclusiv generali, și că a putut vedea „fiecare aspect” al acțiunii, pe care a descris-o drept „extrem de complexă”. El a lăudat „viteza” și „violența” manevrei și a susținut că militarii ar fi pătruns prin uși metalice pentru a-l scoate pe Maduro „în câteva secunde”.

Capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, a fost anunțată anterior de Trump într-o postare pe Truth Social, în care a afirmat că cei doi au fost „capturați și scoși din țară” în urma unor lovituri „de amploare” asupra Venezuelei. O sursă citată de Reuters a indicat că în echipa de capturare s-ar fi aflat și forțe speciale americane, inclusiv Delta Force, iar oficiali americani au sugerat că Maduro va fi judecat în SUA, unde a fost inculpat încă din 2020 pentru acuzații legate de narcoterorism.

În Venezuela, vicepreședinta Delcy Rodríguez a spus că nu cunoaște locul în care se află Maduro și a cerut „dovada că este în viață”, în timp ce ministrul Apărării, Vladimir Padrino, a condamnat intervenția. Reuters relatează că explozii au fost auzite în Caracas în cursul nopții, iar guvernul venezuelean a acuzat SUA de atacuri și în alte state.

Trump: SUA va fi implicată în industria petrolieră din Venezuela

Statele Unite vor fi „foarte implicate” în industria petrolieră din Venezuela după operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolás Maduro, a declarat sâmbătă președintele Donald Trump pentru Fox News.

„Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai importante, și vom fi foarte implicați în acest proces”, a declarat președintele SUA la Fox News.

Președintele SUA urmează să susțină o conferință de presă la ora 18:00 ( ora României) ce va putea fi urmărită pe site-ul Mediafax. Este de așteptat ca acesta să detalieze în acestă conferință planurile viitoare ale SUA cu privire la Venezuela.