Prima pagină » Știri externe » Ucraina ar putea primi împrumut de la FMI în valoare de 8,1 miliarde de dolari

Ucraina ar putea primi împrumut de la FMI în valoare de 8,1 miliarde de dolari

Consiliul de Administrație al Fondului Monetar Internațional (FMI) va revizui un acord la nivel de personal privind un program de împrumut în valoare de 8,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, deschizând calea unui pachet care va contribui la deblocarea altor forme de sprijin internațional.
Ucraina ar putea primi împrumut de la FMI în valoare de 8,1 miliarde de dolari
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
20 feb. 2026, 16:57, Știri externe

Dacă va fi aprobat, așa cum este așteptat, programul ar înlocui un un alt program existent al FMI, în valoare de 15,5 miliarde de dolari, ajutând Kievul să mențină stabilitatea economică și cheltuielile publice în contextul în care războiul din Rusia se apropie de al cincilea an, potrivit Sky News. 

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar de aproape 140 de miliarde de dolari în următorii ani.

Încă de la invazia Rusiei, Ucraina a solicitat sprijin de sute de miliarde de dolari din partea guvernelor și instituțiilor din Vest și o restructurare a datoriei suverane de peste 20 de miliarde de dolari.

„Invazia Rusiei continuă să aibă un impact major asupra oamenilor, dar și economiei din Ucraina”, a declarat anterior Julie Kozack, purtătoarea cu cuvânt a FMI.

Potrivit Bloomberg, întrunirea în care va fi aprobat noul program se va desfășura joi, 26 februarie.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu”
Libertatea
Semne pe piele care pot indica probleme ale ficatului. Când să consulți un medic
CSID
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Promotor