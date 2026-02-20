Ucraina ar putea primi împrumut de la FMI în valoare de 8,1 miliarde de dolari

Dacă va fi aprobat, așa cum este așteptat, programul ar înlocui un un alt program existent al FMI, în valoare de 15,5 miliarde de dolari, ajutând Kievul să mențină stabilitatea economică și cheltuielile publice în contextul în care războiul din Rusia se apropie de al cincilea an, potrivit Sky News.

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar de aproape 140 de miliarde de dolari în următorii ani.

Încă de la invazia Rusiei, Ucraina a solicitat sprijin de sute de miliarde de dolari din partea guvernelor și instituțiilor din Vest și o restructurare a datoriei suverane de peste 20 de miliarde de dolari.

„Invazia Rusiei continuă să aibă un impact major asupra oamenilor, dar și economiei din Ucraina”, a declarat anterior Julie Kozack, purtătoarea cu cuvânt a FMI.

Potrivit Bloomberg, întrunirea în care va fi aprobat noul program se va desfășura joi, 26 februarie.