Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele globale impuse de administrația Trump

Decizia Curții vizează măsurile impuse de Donald Trump în baza unei legi privind puterile de urgență, printre care tarifele globale, inclusiv așa-numitele tarife „reciproce”, aplicate aproape tuturor partenerilor comerciali ai Statelor Unite, relatează Associated Press.

Hotărârea reprezintă prima mare înfrângere juridică dată agendei economice a președintelui Trump, într-un dosar ajuns direct în fața celei mai înalte instanțe americane.

În motivarea majorității, judecătorul John Roberts, a subliniat că Constituția conferă în mod clar Congresului puterea de a impune taxe, inclusiv tarife vamale.

„Președintele își asumă puterea extraordinară de a impune unilateral tarife vamale de o valoare, durată și domeniu de aplicare nelimitate. Având în vedere amploarea, istoricul și contextul constituțional al acestei autorități afirmate, el trebuie să fie autorizat de Congres pentru a o exercita”, se arată în motivarea deciziei.

Judecătorii Samuel Alito, Clarence Thomas și Brett Kavanaugh s-au aflat în opoziție. „Tarifele în discuție aici pot fi sau nu o politică înțeleaptă. Dar, conform textului, istoriei și precedentelor, acestea sunt în mod clar legale”, a transmis Kavanaugh.

Tarifele anulate au fost introduse în aprilie 2025, când Trump a declarat deficitele comerciale drept o urgență națională, după ce anterior impusese taxe vamale asupra importurilor din Canada, China și Mexic, invocând combaterea traficului de droguri.

Privind acest caz, președintele a declarat în repetate rânduri că o decizie nefavorabilă ar reprezenta o lovitură economică majoră pentru țară.