Ionuț Iancu, portarul echipei Dinamo și al Naționalei, emoționat până la lacrimi de ziua lui: „M-au topit acele imagini”

Component al echipei Dinamo, Iancu este totodată și titular de drept al Naționalei României.

Chiar de ziua lui, pe Iancu l-au podidit lacrimile de emoție.

„Soția mi-a făcut un cadou pe care nu-l voi uita niciodată. Ea este însărcinată și trebuie să nască în luna aprilie. Mi-a oferit un colaj de imagini cu ecografiile abdominale, în care se vede fetița noastră, și cu mesaje scrise în dreptul acelor fotografii care m-au topit de emoție: „Tati, încă nu am venit pe lume, dar te iubesc deja foarte mult” sau „Abia aștept ca anul viitor să fiu, de ziua ta, lângă tine și să mă strângi în brațe”. Chiar și acum, când vă povestesc toate acestea, îmi dau lacrimile de emoție”, a povestit Ionuț Iancu.

Le dă de băut colegilor după meciurile importante

La primul antrenament al zilei din data de 18 februarie, zi în care Ionuț a împlinit vârsta de 32 de ani, colegii de echipă i-au urat cu toții La Mulți Ani. Doar că ieșirea în oraș cu colegii pentru a marca acest moment a fost amânată din cauza programului infernal pe care-l are Dinamo pe toate cele trei fronturi: Cupele europene, campionat și Cupa României.

„Tragem tare pentru câștigarea campionatului, dar și a Cupei României. În Europa facem tot posibilul să avem un parcurs cât mai bun. Este un program deloc ușor, dar nu uităm niciodată că reprezentăm cea mai puternică echipă de handbal din România. Le-am promis băieților că, în săptămânile viitoare, îi voi invita în oraș să-i cinstesc”, a mai spus Iancu.

Mai are încă un an de contract la Dinamo

Ionuț Iancu are încă un an de contract cu gruparea bucureșteană. „Tot timpul am spus că este o mare onoare pentru mine să joc la Dinamo București. Aici am cunoscut marea performanță”, a mai spus Iancu.

Cântă la vioară!

În timpul liber, Ionuț Iancu se relaxează într-un mod inedit. Cântă la vioară. Și nu oricum, ci pe note. În copilărie a luat lecții de vioară, iar astăzi se descurcă de minune la acest instrument.

„De multe ori, la câte o petrecere, colegii mă roagă să le cânt piese cunoscute la vioară. Pe mine vioara mă relaxează enorm”, a mai spus Iancu.