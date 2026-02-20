Prima pagină » Sport » Victor Leu duce mai departe numele fratelui său, Mihai Leu, regretatul campion mondial la box profesionist

Victor Leu duce mai departe numele fratelui său, Mihai Leu, regretatul campion mondial la box profesionist

Dincolo de faptul că deține funcția de vicepreședinte al Federației Române de Box, Victor Leu, fratele lui Mihai Leu, decedat anul trecut după lupta cu o boală foarte grea, este o persoană extrem de activă în zona organizării de competiții.
Adrian Nicolae
20 feb. 2026, 17:16, Sport

Pentru anul 2026, Victor Leu are în plan organizarea a cel puțin trei competiții, dintre care pentru două dintre ele este în discuții avansate.

„Suntem în discuții avansate cu primarul orașului Zărnești, din județul Brașov, care s-a arătat interesat de organizarea unei gale de box. Este vorba de niște meciuri bilaterale între România și Germania. Competiția ar urma să aibă în luna mai sau iunie. Oricum, și mediul de afaceri atât cel din România, cât și cel din Germania s-a arătat interesat să susțină o astfel de gală”, a precizat vicepreședintele Federației Române de Box.

Continuă tradiția antrenorului Valentin Silaghi

Cel de-al doilea eveniment pugilistic pe care Victor Leu intenționează să-l organizeze ar putea fi găzduit de localitatea Bobâlna. O zonă cu o încărcătură istorică aparte.

„În Bobâlna s-a născut unul dintre cei mai cunoscuți boxeri și, ulterior, antrenori de box de la noi. Este vorba despre Valentin Silaghi. Este o gală de box care se află la a patra ediție. Evident că la evenimentul din acest an va veni și domnul Silaghi, dar și patronul clubului de box din Germania unde a fost legitimat fratele meu”, a mai povestit Victor Leu.

O gală de mare succes, la Ploiești

În această săptămână, orașul Ploiești a fost pur și simplu luat cu asalt de pugiliști din peste 20 de țări, oficiali, arbitri, antrenori.

Cu toții s-au bucurat de participarea la unul dintre cele mai importante turnee organizate de către Federația Română de Box, este vorba despre „Dracula Open”.

„Un turneu puternic care s-a bucurat de participarea a multor pugiliști tineri de mare valoare, de care cu siguranță că vom mai auzi peste ani”, a mai punctat Victor Leu.

