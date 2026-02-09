Prima pagină » Știri externe » Un aliat apropiat liderei opoziției din Venezuela, răpit la scurt timp după eliberarea din arest

Un aliat apropiat liderei opoziției din Venezuela, răpit la scurt timp după eliberarea din arest

Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a declarat, luni, că unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi a fost răpit la câteva ore după ce a fost eliberat din închisoare.
Un aliat apropiat liderei opoziției din Venezuela, răpit la scurt timp după eliberarea din arest
Daiana Rob
09 feb. 2026, 07:55, Știri externe

Duminică, Guvernul venezuelean a eliberat din închisoare mai mulți membri ai opoziției, după o lungă perioadă de detenție motivată politic. Printre aceștia s-a aflat și Juan Pablo Guanipa, avocat, dar și fost Vicepreședinte al Adunării Naționale din Venezuela, notează Associated Press. 

Cu toate acestea, Machado a declarat, pe social media, că aliatul său, Juan Pablo Guanipa, a fost răpit, la miezul nopții, dintr-un cartier rezidențial din Caracas.

„Bărbați înarmați până în dinți, îmbrăcați în civili, au sosit în patru vehicule și l-au luat cu forța. Cerem eliberarea lui imediată”, a scris Machado pe X.

Opozanții politici au fost eliberați în contextul în care guvernul președintei interimare, Delcy Rodríguez s-a confruntat cu presiuni tot mai mari pentru eliberarea a sute de persoane ale căror condamnări, de luni sau ani de zile, au fost legate de activitățile politice ale acestora.

Aceștia au fost eliberați după vizita în Venezuela a reprezentanților Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al ONU.

Biroul de presă al Guvernului nu a răspuns imediat la solicitarea pentru comentarii adresată de Associated Press, luni dimineață.

„Sunt convins că țara noastră s-a schimbat complet”

Unii dintre opozanții eliberați duminică s-au alăturat familiilor care așteptau eliberarea celor dragi în fața închisorilor. Aceștia au făcut un miting, pe o distanță scurtă, mărșăluind și strigând: „Nu ne este frică! Nu ne este frică!” .

La eliberarea sa din închisoare, Guanipa, aliatul Maríei Corina Machado a declarat: „Sunt convins că țara noastră s-a schimbat complet. Sunt convins că acum depinde de noi toți să ne concentrăm pe construirea unei țări libere și democratice”, a declarat Guanipa, fost guvernator, reporterilor la câteva ore după eliberarea sa.

Acesta a petrecut mai mult de opt luni în arest.

Reamintim că, după capturarea lui Maduro, Delcy Rodríguez, care era, la acea vreme, vicepreședintă, a depus jurământul pentru interimatul Venezuelei. Ea a fost vicepreședintă încă din 2018, a supravegheat serviciul de informații al țării, dar și o mare parte din economie. Ea a fost învestită de Curtea Supremă și sprijinită de Armata Venezueleană.

 

Recomandarea video

BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o ”cină privată” în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Libertatea
Care sunt cele mai nesănătoase chips-uri din supermarket, de fapt. Nici măcar nu sunt cartofi!
CSID
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor