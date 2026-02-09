Un aliat apropiat liderei opoziției din Venezuela, răpit la scurt timp după eliberarea din arest

Duminică, Guvernul venezuelean a eliberat din închisoare mai mulți membri ai opoziției, după o lungă perioadă de detenție motivată politic. Printre aceștia s-a aflat și Juan Pablo Guanipa, avocat, dar și fost Vicepreședinte al Adunării Naționale din Venezuela, notează Associated Press.

Cu toate acestea, Machado a declarat, pe social media, că aliatul său, Juan Pablo Guanipa, a fost răpit, la miezul nopții, dintr-un cartier rezidențial din Caracas.

„Bărbați înarmați până în dinți, îmbrăcați în civili, au sosit în patru vehicule și l-au luat cu forța. Cerem eliberarea lui imediată”, a scris Machado pe X.

Opozanții politici au fost eliberați în contextul în care guvernul președintei interimare, Delcy Rodríguez s-a confruntat cu presiuni tot mai mari pentru eliberarea a sute de persoane ale căror condamnări, de luni sau ani de zile, au fost legate de activitățile politice ale acestora.

Aceștia au fost eliberați după vizita în Venezuela a reprezentanților Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al ONU.

Biroul de presă al Guvernului nu a răspuns imediat la solicitarea pentru comentarii adresată de Associated Press, luni dimineață.

„Sunt convins că țara noastră s-a schimbat complet”

Unii dintre opozanții eliberați duminică s-au alăturat familiilor care așteptau eliberarea celor dragi în fața închisorilor. Aceștia au făcut un miting, pe o distanță scurtă, mărșăluind și strigând: „Nu ne este frică! Nu ne este frică!” .

La eliberarea sa din închisoare, Guanipa, aliatul Maríei Corina Machado a declarat: „Sunt convins că țara noastră s-a schimbat complet. Sunt convins că acum depinde de noi toți să ne concentrăm pe construirea unei țări libere și democratice”, a declarat Guanipa, fost guvernator, reporterilor la câteva ore după eliberarea sa.

Acesta a petrecut mai mult de opt luni în arest.

Reamintim că, după capturarea lui Maduro, Delcy Rodríguez, care era, la acea vreme, vicepreședintă, a depus jurământul pentru interimatul Venezuelei. Ea a fost vicepreședintă încă din 2018, a supravegheat serviciul de informații al țării, dar și o mare parte din economie. Ea a fost învestită de Curtea Supremă și sprijinită de Armata Venezueleană.