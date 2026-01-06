Prima pagină » Știri externe » Venezuela, la o zi după învestirea lui Delcy Rodríguez ca președinte interimar: armata patrulează pe străzi iar cetățenii sunt îngrijorați că telefoanele lor sunt ascultate

La numai o zi după ce noua președintă interimară, Delcy Rodríguez a depus jurământul în Venezuela, cetățenii au îngrijorări cu privire la influența Guvernului în țară.
Venezuela, la o zi după învestirea lui Delcy Rodríguez ca președinte interimar: armata patrulează pe străzi iar cetățenii sunt îngrijorați că telefoanele lor sunt ascultate
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
06 ian. 2026, 19:59, Știri externe

Cetățenii din capitala Venezuelei afirmă că guvernul condus de Rodrigues a desfășurat patrule militare „la fiecare colț de stradă”. Venezuelenii au îngrijorări că telefoanele le sunt ascultate. Aceștia au fost de acord să discute cu jurnaliștii, sub protecția anonimității, potrivit BBC. 

La Caracas, un antreprenor în vârstă de 34 de ani a descris „patrule militare la fiecare colț și grupuri de civili înarmați (n.r. –care) susțin Guvernul, provocând teamă în rândul populației”.

Potrivit sursei, oamenii „acționează cu prudență din cauza modului în care Guvernul se comportă față de civili”.

Antreprenorul a mai precizat: „Ne temem de ce ne vor face și că vor exista represalii”, a spus antreprenorul.

Un alt locuitor al capitalei venezuelene a precizat că, la prima vedere, „totul funcționează normal”. Magazinele și afacerile funcționează, dar telefoanele civililor sunt verificate.

Un alt bărbat, tot din Caracas, a declarat că se teme să vorbească la telefon sau să trimită mesaje în cursul zilei de marți.

Îngrijorările vin la numai o zi după învestirea lui Rodríguez ca președinte interimar

Înainte să fie învestită ca președinte interimar în Venezuela, Rodríguez a fost vicepreședinta lui Maduro încă din 2018, supraveghind o mare parte din economia Venezuelei, dar și Serviciul de Informații al țării, potrivit Associated Press.

Rodríguez face parte dintr-un grup de înalți funcționari din fosta administrație condusă de Maduro, care par să controleze, în prezent, Venezuela, cu toate că președintele Donald Trump, dar și alți oficiali americani au precizat că vor exercita presiuni asupra Guvernului din Venezuela pentru a se alinia viziunii SUA.

Ascensiunea președintei interimare Delcy Rodríguez a fost susținută de armata venezueleană, potrivit sursei citate.

