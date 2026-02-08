Liderul opoziției venezuelene, Juan Pablo Guanipa, eliberat după 8 luni de închisoare

Guanipa, unul dintre cei mai apropiați aliați ai liderului opoziției María Corina Machado, a fost deținut într-un centru de detenție din capitala Caracas. Eliberarea sa survine în contextul în care guvernul președintelui interimar Delcy Rodríguez se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a elibera sute de persoane ale căror detenții, de luni sau ani de zile, au fost legate de convingerile lor politice, scrie Associated Press.

„Astăzi, suntem eliberați”, a declarat Guanipa, stând în fața unui vehicul blindat și a unor ofițeri, într-un videoclip postat pe X. „Avem multe de discutat despre prezentul și viitorul Venezuelei, întotdeauna cu adevărul în prim-plan”.

El a fost reținut la sfârșitul lunii mai și acuzat de ministrul de interne Diosdado Cabello de participarea la un presupus „grup terorist” care complota pentru a boicota alegerile legislative din acea lună. Fratele lui Guanipa, Tomás, a respins acuzația și a spus că arestarea a avut scopul de a reprima disidența.

„A gândi diferit nu poate fi incriminat în Venezuela, iar astăzi, Juan Pablo Guanipa este un prizonier de conștiință al acestui regim”, a declarat Tomás Guanipa după arestare. „El are dreptul să gândească așa cum gândește, dreptul să-și apere ideile și dreptul să fie tratat în conformitate cu o constituție care astăzi nu este respectată”.

Grupul pentru drepturile deținuților din Venezuela, Foro Penal, a confirmat eliberarea a 11 persoane duminică. Pe lângă Juan Pablo Guanipa, organizația politică a lui Machado a declarat că au fost eliberați și unii dintre organizatorii politici locali.

„Să mergem pentru libertatea Venezuelei!”, a postat ea pe X.

Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro de către armata americană luna trecută.

Guvernul său a anunțat luna trecută că va elibera un număr semnificativ de prizonieri – o cerere centrală a opoziției și a organizațiilor pentru drepturile omului din țară, susținută de Statele Unite – dar familiile și organizațiile de apărare a drepturilor omului au criticat autoritățile pentru ritmul lent al eliberărilor.